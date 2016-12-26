Порошенко подписал госбюджет на 2017 год

Вместе с законом о госбюджете на 2017 год президент подписал и закон об увеличении минимальной зарплату до 3200 грн.

Порошенко поставил свою подпись под главным финансовым документом Сайт президента Украины

Президент Петр Порошенко подписал закон "О государственном бюджете Украины на 2017 год".

Как сообщает пресс-служба главы государства, президент также подписал законы "Об увеличении расходов на заработную плату работникам государственных угледобывающих предприятий", "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" относительно увеличения минимальной заработной платы до 3200 грн, "О внесении изменений в Бюджетный кодекс ".

Президент напомнил, что бюджет был обсужден на заседании СНБОУ в части расходов на сектор обороны и безопасности страны. Он напомнил, что эти расходы составляют 5,2% от ВВП и отметил, что в первую очередь "эти расходы сконцентрированы на финансировании Вооруженных сил Украины".

Президент отметил, что правительством, президентом, премьер-министром и парламентом совместно принято решение поднять минимальную заработную плату до 3200 грн.

Глава государства отметил, что в бюджете 2017 заложены беспрецедентные расходы и на дорожное строительство.

Напомним, Верховная Рада ранним утром 21 декабря проголосовала за бюджет на 2017 год. Проект документа поддержали 274 народных депутата, в том числе, большинство членов фракций "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта", Радикальной партии, групп "Воля народа" и "Видродження", 18 внефракционных, а также пять из 26 депутатов от "Самопомочи". Не поддержали бюджет "Оппозиционный блок" и "Батькивщина".

Подробнее о госбюджете на следующий год читайте в материале Юлии Самаевой "Госбюджет-2017: а так все чинно начиналось" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".