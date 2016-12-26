Порошенко подписал госбюджет на 2017 год

Вместе с законом о госбюджете на 2017 год президент подписал и закон об увеличении минимальной зарплату до 3200 грн.
Президент Петр Порошенко подписал закон "О государственном бюджете Украины на 2017 год".
Как сообщает пресс-служба главы государства, президент также подписал законы "Об увеличении расходов на заработную плату работникам государственных угледобывающих предприятий", "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" относительно увеличения минимальной заработной платы до 3200 грн, "О внесении изменений в Бюджетный кодекс ".
Президент напомнил, что бюджет был обсужден на заседании СНБОУ в части расходов на сектор обороны и безопасности страны. Он напомнил, что эти расходы составляют 5,2% от ВВП и отметил, что в первую очередь "эти расходы сконцентрированы на финансировании Вооруженных сил Украины".
Президент отметил, что правительством, президентом, премьер-министром и парламентом совместно принято решение поднять минимальную заработную плату до 3200 грн.
Глава государства отметил, что в бюджете 2017 заложены беспрецедентные расходы и на дорожное строительство.
Напомним, Верховная Рада ранним утром 21 декабря проголосовала за бюджет на 2017 год. Проект документа поддержали 274 народных депутата, в том числе, большинство членов фракций "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта", Радикальной партии, групп "Воля народа" и "Видродження", 18 внефракционных, а также пять из 26 депутатов от "Самопомочи". Не поддержали бюджет "Оппозиционный блок" и "Батькивщина".
Подробнее о госбюджете на следующий год читайте в материале Юлии Самаевой "Госбюджет-2017: а так все чинно начиналось" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA