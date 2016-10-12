Порошенко одобрил аграрный кредит Европейского инвестбанка на 400 млн евро

ЕИБ будет финансировать проекты в аграрной сфере при участии Министерства агрополитики "Укрэксимбанка".
Реализация документа направлена на поддержку аграрного сектора Украины и обеспечивает возможность привлечь 400 млн евро на 12 лет с 4-летним льготным периодом.
Средства кредита ЕИБ будут предоставляться при участии Министерства агрополитики и государственного "Укрэксимбанка". Финансирование предполагает покрытие до 50% стоимости аграрных проектов, таких, как проекты по выращиванию зерновых и масличных, модернизацию рыбного хозяйства и аквакультуры.
Кредитное соглашение с ЕИБ было подписано правительством Арсений Яценюк в конце декабря 2015 года. Заемщиком выступает Министерство финансов, которое при участии Министерства агрополитики и "Укрэксимбанка" будет выбирать проекты и осуществлять мониторинг их реализации.
Верховная Рада ратифицировала соглашение 20 сентября 2016 года.ZN.UA