Порошенко одобрил аграрный кредит Европейского инвестбанка на 400 млн евро

ЕИБ будет финансировать проекты в аграрной сфере при участии Министерства агрополитики "Укрэксимбанка".

Украинские аграрии смогут получить недорогие кредиты Андрей Товстыженко, ZN.UA

Президент Петр Порошенко подписал закон о ратификации финансового соглашения между Украиной и

Реализация документа направлена на поддержку аграрного сектора Украины и обеспечивает возможность привлечь 400 млн евро на 12 лет с 4-летним льготным периодом.

Средства кредита ЕИБ будут предоставляться при участии Министерства агрополитики и государственного "Укрэксимбанка". Финансирование предполагает покрытие до 50% стоимости аграрных проектов, таких, как проекты по выращиванию зерновых и масличных, модернизацию рыбного хозяйства и аквакультуры.

Кредитное соглашение с ЕИБ было подписано правительством Арсений Яценюк в конце декабря 2015 года. Заемщиком выступает Министерство финансов, которое при участии Министерства агрополитики и "Укрэксимбанка" будет выбирать проекты и осуществлять мониторинг их реализации.

Верховная Рада ратифицировала соглашение 20 сентября 2016 года.