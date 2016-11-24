Порошенко обсудил с лидерами ЕС расширение доступа "Газпрома" к газопроводу OPAL

Президент заверил, что Украина остается надежным партнером ЕС в энергетической сфере.

Украина и Еврокомиссия подписали обновленный Меморандум о взаимопонимании president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз заявил руководству Европейского Союза, что решение Еврокомиссии о расширении доступа российского "Газпрома" к газопроводу OPAL противоречит достигнутым ранее договоренностям между Украиной и ЕС по, сообщает пресс-служба главы государства.

"Со всей очевидностью решение о расширении доступа "Газпрома" к газовому рынку, по нашему мнению, не соответствует Соглашению об ассоциации и договору об Энергетическом сообществе", – сказал президент во время выступления на пресс-конференции по итогам Саммита Украина ЕС в Брюсселе в четверг, 24 ноября.

По словам Порошенко, участники Саммита договорились о продолжении консультаций по этому вопросу.

Глава государства сообщил, что вопрос энергетической безопасности и энергетической солидарности Украины с Европейским Союзом подробно обсуждался на Саммите.

"Мы подтвердили нашу общую позицию, что Украина - надежный партнер Евросоюза в вопросах транзита газа. Мы и в дальнейшем должны сохранять ключевую роль Украины в транспортировке российского газа европейским потребителям", – отметил глава государства.

Порошенко также сообщил о подписании обновленного Меморандума о взаимопонимании между Украиной и Еврокомиссией.

"Мы договорились активизировать диалог по вопросам энергетической безопасности", – подытожил глава государства.

Ранее Петр Порошенко заявил, что решение Европейской Комиссии по расширению доступа "Газпрома" к газопроводу Opal не соответствует духу Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и договора об Энергетическом Сообществе.

Напомним, что Европейская Комиссия предоставила российскому концерну "Газпром" более широкий доступ к газопроводу OPAL, что позволит России прокачивать больше газа в Европу в обход Украины.

Как отмечается в статье на страницах еженедельника "Зеркало недели. Украина", решение Еврокомиссии расширить доступ "Газпрома" к газопроводу OPAL нанесет значительный ущерб не только газотранспортным позициям Украины, но и стабильности и безопасности газообеспечения государств Европейского Союза.