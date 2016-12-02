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Порошенко и Дуда о решении ЕК в пользу "Газпрома": это подрывает энергобезопасность ЕС 6

2 декабря в 14:20

Решение ЕК по газопроводу OPAL создает угрозу для энергетической безопасности стран Центральной и Восточной Европы, заявили Порошенко и Дуда.

Газопровод
Решение ЕК противоречит санкционной политике Евросоюза, считают Порошенко и Дуда
Украина и Польша были шокированы решением Еврокомиссии по расширению доступа "Газпрома" к газопроводу Opal, об этом идет речь в в совместном заявлении президентов, принятом по результатам переговоров 2 декабря в Варшаве. 

"Украина и Польша были шокированы решением Еврокомиссии от 28 октября 2016 года, которое открывает возможности для "Газпрома" увеличить объемы поставок газа в Европу в обход Украины", - говорится в заявлении глав двух государств. 

Также в нем подчеркивается, что "решение ЕК по газопроводу OPAL подрывает стратегию энергетической безопасности ЕС, создает угрозу для энергетической безопасности стран Центральной и Восточной Европы".

В заявлении главы государств также отмечают, что это решение подрывает принцип, который содержится в Договоре о создании Энергетического содружества, и правила конкуренции. 

"Оно (решение – ред.) создает реальные риски для беспрерывных поставок газа между Польшей и Украиной и существенного перенаправления существующих газовых потоков между другими странами", - говорится в заявлении.

Порошенко и Дуда отмечают, что это решение укрепит преимущество РФ и этим самым нарушит конкуренцию. 

"Это решение также закладывает основы для строительства газопровода "Северный поток-2", результатом чего может стать разрушение ГТС Украины, дальнейшее нарушение правил конкуренции и значительное увеличение цены на газ для потребителей", - говорится в документе. 

Президенты подчеркнули, что это решение также противоречит санкционной политике Евросоюза, поскольку стимулирует дополнительные денежные поступления в РФ, одновременно ограничивая прибыль Украины от транзита газа. "Мы считаем, что это решение должно быть пересмотрено, хотя и понимаем, каким сложным и болезненным шагом это может быть", - подчеркнули Порошенко и Дуда.

Ранее Петр Порошенко  заявил, что решение Европейской Комиссии по расширению доступа "Газпрома" к газопроводу Opal не соответствует духу Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и договора о создании Энергетического Сообщества.

В конце октября Еврокомиссия расширила доступ "Газпрома"к мощностям газопровода Opal, который позволит увеличить объемы прокачки газа через "Северный поток" в обход Украины. "Нафтогаз Украины" раскритиковал это решение, призвав ЕС соблюдать договоренности о европейском Энергосообществе.

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что решение Еврокомиссии по предоставлению российскому концерну "Газпром" более широкого доступа к газопроводу OPAL нарушает Соглашение об ассоциации Украина-ЕС.

Читайте также: "Нафтогаз" надеется, что Брюссель не будет принимать "прогазпромовского" решения по газопроводу Opal

Ранее в комментарии ZN.UA, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар заявил, что Соглашение об ассоциации Украина-ЕС решение ЕК подрывает реформу нефтегазового сектора страны. Гончар также отмечал, что Украине следует провести консультации с польской стороной относительно возможности проведения совместных действий против Еврокомиссии, используя судебные механизмы.

Как отмечается в статье на страницах еженедельника "Зеркало недели. Украина", решение Еврокомиссии расширить доступ "Газпрома" к газопроводу OPAL нанесет значительный ущерб не только газотранспортным позициях Украины, но и стабильности и безопасности газообеспечения государств Европейского Союза. То, что решение ЕК, по словам председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, "стало шоком для нас", — полбеды. Хотя Украина и теряет в таком случае более 420 млн долл. ежегодно от сокращения транзита газа по своей ГТС. Еврокомиссия не просто создала прецедент исключения из правил Третьего энергопакета, чего "Газпром" последовательно добивался с 2013 г. Решение Еврокомиссии по использованию трубопровода-отвода OPAL в интересах российской газовой монополии может стать венцом (терновым) 18-летнего периода либерализации европейского рынка газа.

Подробнее читайте в статье Анны Луты "OПАЛенные "Газпромом"".

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги Украина Порошенко Дуда Польша Газпром OPAL
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6 комментариев
  • Владимир Пономарев Сегодня, 16:06 Европа, прежде всего, преследует свою выгоду диверсифицируя поставки разными трубопроводами. Т.о. фактически демополизирует рынок поставок углеводородов и минимизирует риски обеспечения бизнеса и населения газом, фактически минимизируя санкции.Никакой политики - только БИЗНЕС, господа! Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Georg Ram Сегодня, 15:40 А чего хотели-то? а наивные пусть дальше скачуть...и майданят... Крым -НАШ! Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Микола Устюжин Сегодня, 15:36 А ще рішення Стокгольму почекаємо... Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Виталий Кушнир Сегодня, 15:09 Ціна "європейських принципів" зазвичай виражається у певних цифрах та є предметом торгу. Ведмідь це чудово розуміє і успішно користується.
    Vadim Melnik Сегодня, 15:38
    Зате віслюк продовжує вірити у міфічні еуропейські цінності, на які плюють вже не тільки самі еуропейці.
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  • Акішов Володимир Сегодня, 15:05 Хто платить, той і заказує музику. Ответить Цитировать Пожаловаться
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