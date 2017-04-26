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Порошенко договорился с Лукашенко о расширении белорусского рынка для украинских товаров

26 апреля в 18:42

Украинские строители будут участвовать в тендерах на строительство в Беларуси.

Порошенко Лукашенко
Белорусские рынки открыты для украинских товаров
Сайт президента Украины
 Президент Украины Петр Порошенко и президент Беларуси Александр Лукашенко договорили о расширении белорусского рынка для украинских товаров и услуг. Об этом Порошенко сообщил во время совместной пресс-конференции. 

"Мы договорились о том, чтобы расширить рынки Беларуси для украинских товаров и украинских услуг. Мы ждем белорусские предприятия в тендерах на строительство дорог в Украине, а украинские строители ждут тендеров на строительство в Беларуси", - отметил Порошенко.

Также сообщается, что президенты двух стран договорились разработать и подписать соглашения о возобновлении производственной кооперации между украинскими и белорусскими предприятиями.

"Мы видим пользу от взаимовыгодного сотрудничества, в том числе и от машиностроения. Мы договорились дать поручения разработать и подписать соглашения о возобновлении производственной кооперации между нашими предприятиями", - сказал Порошенко.

Кроме того, Украина и Беларусь договорились о сотрудничестве в гуманитарной сфере.

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Напомним, президент Петр Порошенко получил твердое заверение от президента Беларуси Александра Лукашенко в нейтралитете.

По материалам: РБК-Украина
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Тэги Беларусь Порошенко президент Лукашенко
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