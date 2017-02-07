Полномочия по управлению "Укрзалізницею" перешли к правительству

Предприятие также ожидает изменение состава наблюдательного совета.

Кабмин будет самостоятельно управлять "Укрзалізницею" prozoro.info

Кабинет министров Украины внес изменения в устав ПАО "Укрзалізниця", согласно которым отныне все решений в отношении компании принимаются коллегиально на заседании правительства.

Изменения были приняты и обнародованы постановлением №52 от 6 февраля 2017 года.

До сих пор часть функций, связанных с управлением этой компанией, была делегирована Кабмином Министерству инфраструктуры. Своим решением правительство отозвало эти делегированные функции – теперь все решения относительно управления компании и ее отчетности будут приниматься не единолично Мининфраструктуры, а Кабином, который является коллегиальным органом, в состав которого входит и министр инфраструктуры. Минэкономразвития предоставлены лишь полномочия по подготовке проектов таких решений.

Также будет изменен состав наблюдательного совета "Укрзалізниці", в который на конкурсной основе будут отобраны и включены независимые директоры.

Ранее Министр инфраструктуры Владимир Омелян потребовал пересмотреть решение Кабмина о выводе ПАО "Укрзалізниця" из подчинения Министерства инфраструктуры и передаче в управление Министерству экономического развития и торговли.

В интервью для ZN.UA министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал, что менеджмент "Укрзалізниці" осуществляет закупку топлива и комплектующих для нужд компании по необоснованно завышенным ценам, в то время как тендеры на закупки проводятся с нарушениями.

По его словам, при колебании рыночной цены в пределах 3–5% цена договора на закупку дизельного топлива в УЗ. повышается на 10%. Указанная схема использовалась в марте 2016-го, но 25 января была использована вновь. Ориентировочная сумма потерь составляет 150–200 млн грн.

Подробнее о злоупотреблениях менедмента УЗ при закупке дизельного топлива читайте в статье Сергея Куюна "Укрзалізниця" сдает назад" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".