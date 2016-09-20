Покупкой Одесского припортового заинтересовались четыре компании

Председатель ФГИ надеется все же продать Одесский припортовый завод по нормальной цене.

Глава ФГИ продолжает сбивать цену на Одесский припортовый opz.odessa.net

Приватизацией ПАО "Одесский припортовый завод" интересуются четыре компании, сообщил глава Фонда государственного имущества Украины Игорь Билоус.

"На сегодня есть, как минимум, четыре потенциальных участника аукциона по продаже ОПЗ. Их будет больше, если мы снизим стартовую цену. Чем больше участников - тем меньше риск, что актив будет продан дешево. Конечно, низкой конечной цены не хотелось бы ни нам, ни Кабмину. Но мы управляем процессом, имеем всю информацию, ведем переговоры с покупателями. Поэтому я уверен, что при нормальной конкуренции конечная цена будет достойной", - написал он на своей странице в Facebook.

Ранее Билоус предложил снизить стартовую цену ОПЗ до 150 млн долларов. При этом глава ФГИ заявил, что скорее всего цена будет определена Кабмином в размере до 260 млн долларов, так как это максимальная оценка акционерной стоимости ОПЗ без текущих долгов.

На предыдущий аукцион завод выставлялся с ценой около 527 млн долларов (13,175 млрд грн).

Как известно, ФГИ не смог продать Одесский припортовый завод на конкурсе 18 июля, поскольку ни одна компания не подала заявку для участия.

В конце мая руководство МВФ и ЕБРР посоветовало снизить стартовую цену продажи Одесского припортового завода.

Подробнее о продаже ОПЗ читайте в статье Константина Авдеенко Одесский припортовый: продать или "сплавить"? в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".