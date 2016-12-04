Поддержка правительством агросектора в 2017 году окажется виртуальной – эксперт

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Из-за отмены спецрежима НДС для аграриев ВВП украины может сократиться на 1%.

За минувший год стоимость производства в ОПК выросла на 12% Фото-коллаж ZN.UA

Реализация программ поддержки украинского агросектора, заложенных в госбюджете на 2017 год, вызывает сомнения, поскольку необходимых для них средств у страны попросту нет.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет лидер Аграрной партии, доктор экономики в области стратегического менеджмента Виталий Скоцик. По его словам, появление данных средств зависит от роста экономики, однако ожидать его не приходится, в том числе и потому, что Кабмин решил упразднить специальный стимулирующий режим администрирования НДС для агропроизводителей, заменив его системой прямых дотаций.

"Выполнение программ поддержки агросектора в государственном бюджете-2017 уже сейчас вызывает большие сомнения, потому что этих денег просто нет. Их появление зависит от роста экономики. А его не будет, если будет падать производство в аграрном секторе, обеспечивающим на сегодняшний день 41% ВВП. Только за последний год стоимость производства в агросекторе выросла на 12%. Эта тенденция сохранится и в следующем году", – говорится в статье.

Скоцик указывает, что обещания Кабмина украинским аграриям уже корректируются уже сейчас: из заявленных ранее 5,5 млрд грн, в проекте бюджета 2017 остается лишь 3,5 млрд.

Отмечается, что на прямую финансовую поддержку агропроизводителей в бюджете заложено 2,973 млрд грн, 1,5 млрд из которых являются средствами из Специального фонда. В случае невыполнения доходной части бюджета, украинский агросектор получит лишь половину данных средств.

"На удешевление кредитов для аграриев в бюджете предусмотрено 300 млн грн; на поддержку отрасли животноводства — 210 млн; развитие хмелеводства, закладку молодых садов, виноградников и ягодников и уход за ними профинансируют на 75 млн грн. Для сравнения: в 2012 г. государственная поддержка развития садоводства составляла 1,075 млрд грн; поддержка животноводства — 732 млн грн. То есть помощь окажется виртуальной", – заключает автор.

По его словам, в МЭРТ прогнозируют, что в случае полной отмены специального режима НДС для агросектора, поступления в бюджет выростут на 10,6 млрд грн, однако национальный ВВП может сократиться на 1% (т.е. – на 23,5 млрд грн.). Таким образом, Кабмин, по мнению Скоцика, руководствуется "аномальной логикой", проявляя готовность привлекая в бюджет 10 млрд грн за счет потери в два раза большей суммы.

В марте Юлия Самаева в статье для ZN.UA писала, что с начала года в парламенте было зарегистрировано 11 законопроектов, возвращающих аграриям НДС-льготы, отмененные с 1 января 2016 года. При этом отмена налоговых преференций для АПК является одним из требований МВФ, требующего равенства всех налогоплательщиков.

В свою очередь, председатель комитета предпринимателей АПК Торгово-промышленной палаты Украины Олег Юхновский в интервью для ZN.UA отмечал, что инициированная Министерством финансов по требованию МВФ отмена специального режима налогообложения НДС для аграриев, прежде всего, отрицательно повлияет на развитие малого и среднего агробизнеса.

Подробнее о проблемах правительственной программы поддержки украинского АПК и целесообразности возвращения аграриям НДС-льгот читайте в статье Виталия Скоцика "Виртуальное содействие аграриям в бюджете-2017 провоцирует падение экономики" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".