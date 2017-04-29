Почти треть банковских займов домохозяйств в Украине не обслуживается – эксперт

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Качество кредитных портфелей украинских банков продолжает ухудшаться.

По кулуарам Рады уже два года "бродит" законопроект "О реструктуризации долгов физического лица или признании его банкротом" zestmarina / Depositphotos

В настоящий момент в общем объеме банковских займов, выданных домохозяйствам Украины (сумма которых превышает 160 млрд грн), не обслуживается почти почти треть кредитов, предполагает юрист Андрей Вигиринский.

В своей статье для ZN.UA автор указывает, что согласно данным НБУ, по итогам 2016 года валовые банковские кредиты нефинансовым корпорациям составили 993,6 млрд грн, а домохозяйствам — 156,1 млрд, т.е. только около одной шестой корпоративного показателя. Объем последнего показателя в последнее время постоянно сокращался.

Качество кредитных портфелей, при этом, остается никуда не годным даже у платежеспособных банков, более того, продолжает ухудшаться.

"Если на начало 2014 г. доля неработающих займов не дотягивала до 20% , то за последние три года этот показатель вырос до более 30% даже по официальной статистике. А учитывая распространенную практику утаивания/приукрашивания банками реального положения дел, вероятно, что и это — не окончательный показатель", - отмечает эксперт.

"Как отмечается в "Отчете о финансовой стабильности" НБУ: "Сохраняется значительный разрыв в признанных проблемными кредитах между банками I и ІІ групп (13% портфеля) и банками с иностранным капиталом (38% портфеля). Это свидетельствует, что часть банков с украинским капиталом медлит с признанием кредитов проблемными и соответствующим формированием резервов", - говорится в статье.

Указывается, что диагностическое обследование банков и вступление в силу новых правил оценки кредитного риска с начала 2017 года побудит банки отображать "действительную картину качества активов".

"Учитывая вышеприведенные пропорции, можно предположить, что в общем объеме займов домохозяйств (на 160,5 млрд грн) не обслуживаются кредиты на сумму, по меньшей мере, 50 млрд грн (причем, напомним, только у платежеспособных банков)", - заключает Вигиринский.

Автор указывает, что по кулуарам парламента уже второй год "бродит" проект Закона Украины "О реструктуризации долгов физического лица или признании его банкротом", который, в соответствии с пояснительной запиской, должен принести "выигрыш банкам за счет очищения их балансов от "мертвых" долгов и сохранения их клиентов среди активных участников потребительского кредитования".

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Подробнее о проблемах кредитования индивидуальных заемщиков в Украине читайте в материале Андрея Вигиринского "Долг-петля, или Есть ли надежда у банков и их индивидуальных заемщиков начать жить с нового листа" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".