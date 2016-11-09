Победа Трампа стала вторым Brexit для глобальных рынков — Bloomberg

Новости с избирательных участков в США перевернули с ног на голову все предыдущие прогнозы.

Победа Трампа в США взбудоражила глобальные рынки Bloomberg

Глобальные рынки взбудоражены на новостях о том, что Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США, шокировав трейдеров после того, как недавние опросы показывали победу Хиллари Клинтон, пишет Bloomberg.

Фьючерсы на индекс S&P 500 упали на лимитные 5%, провоцируя падение европейских акций так же, как после того, как Великобритания шокировала голосованием за выход из Европейсого Союза. Золото растет вместе с другими безопасными активами, включая иену и суверенные облигации. Песо в Мексике упал наиболее с 2008 года на фоне опасений относительно дальнейшей торговой политики США, которая может стать более протекционистской во главе с Трампом.

Аналитики прогнозировали, что победа Трампа может расшатать рынки. Последним подобным крупным политическим шоком был Brexit.

"Трейдеры уже выражают свои опасения из-за обесценивающегося доллара, что является плохой новостью для европейских компаний", - сказал Джеймс Баттерфил из ETF Securities в Лондоне.

"Рынки реагируют, как будто четыре всадника апокалипсиса выехали из Trump Tower", - сказал Reuters Шон Кэллоу, форекс стратег Westpac в Сиднее.

Основные индикаторы:

S&P500 фьючерсы упали на целых 5 процентов

Stoxx Europe Index 600 опускается на 2,2 процента

Индекс MSCI Asia Pacific падает на 2,6 процента

Мексиканское песо кувыркается вниз на целых 12 процентов, впервые пробив уровень 20 за доллар

Японская иена поднимается по отношению ко всем основным валютам

Евро Швейцарский франк прирост по крайней мере, на 0,7 процента по отношению к доллару

Золото прыгнуло на 2,6 процента до $ 1,337, наивысший уровень с момента Brexit

Нефть падает на 1,4 процента

Доходность 10-летних облигаций Казначейства США падает на три базисных пункта до 1,82 процента

Пшеница, кукуруза и соевые фьючерсы на Чикагской товарной бирже упали более чем на 1 процент.

Избраный 45-м президентом США Дональд Трамп в своем первом публичном выступлении после победы над Хиллари Клинтон заявил "всему мировому сообществу, что несмотря на интересы США, мы будем честно сотрудничать со всеми". По его словам, Вашингтон будет "искать общие позиции, а не конфликты".