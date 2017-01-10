Победа Трампа принесла российским олигархам $ 29 млрд - Forbes

Американцы увеличили свои денежные активы в среднем на 2,8% после выборов, а самые богатые россияне увеличили свои состояния в среднем на 7,1%.

После победы Трампа, самые богатые росияне увеличили свой суммарный доход на $ 29 млрд AndreyPopov / Depositphotos

Самые богатые люди России, некоторых из которых связывают с президентом РФ Владимиром Путиным, благодаря растущей стоимости российских акций и валюты, суммарно увеличили свои доходы на $ 29 млрд с момента избрания республиканца Дональда Трампа президентом США.

Акции "Новатэка" Геннадия Тимченко выросли на 16% после выборов, что повысило стоимость 23% его акций в газовой компании на $ 1,8 млрд, передает издание Forbes.

Тимченко продал 43% акций нефтяной компании Gunvor за день до того, как Минфин США ввел санкции против него в марте 2014 года. На сегодня, активы Тимченко составляют около $ 15,1 млрд.

Издание отмечает, что самый богатый человек России Леонид Михельсон больше всех остальных увеличил свое состояние - будучи акционером "Новатэка" он разбогател на $ 1,9 млрд после выборов США - до $ 18,2 млрд. Михельсон и Тимченко вместе с миллиардером Кириллом Шамаловым инвестировали в нефтехимический гигант "Сибур".

В целом, российские миллиардеры разбогатели приблизительно на 29 $ миллиардов после избрания Трампа, в то время как американцы увеличили свои денежные активы в среднем на 2,8% после выборов, а самые богатые россияне увеличили свои состояния в среднем на 7,1%.