Первым замглавы МЭРТ назначен Максим Нефедов

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Ранее Нефедов был заместителем министра экономического развития и торговли. Кабмин повысил его в должности.

Нефедов стал первым заместителем Кубива

Кабинет министров назначил первым заместителем министра экономического развития и торговли Украины, сообщил пресс-секретарь премьера Дмитрий Столярчук.

"Правительство назначило Макса Нефедова первым заместителем министра экономики. Соответствующее решение принято на внеочередном заседании правительства в пятницу. Успехов Макс на новой должности", - написал Столярчук в своей странице в Facebook.

Ранее Нефедов занимал должность заместителя главы МЭРТ.

Министрство экономического развития и торговли с апреля возглавляет Степан Кубив, который также является первым вице-премьером в правительстве Владимира Гройсмана.

В феврале 2016 года Максим Нефедов заявлял о своем намерении уйти в отставку вслед за главой ведомства Айварасом Абромавичусом.