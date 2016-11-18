Первым замглавы МЭРТ назначен Максим Нефедов

Ранее Нефедов был заместителем министра экономического развития и торговли. Кабмин повысил его в должности.
"Правительство назначило Макса Нефедова первым заместителем министра экономики. Соответствующее решение принято на внеочередном заседании правительства в пятницу. Успехов Макс на новой должности", - написал Столярчук в своей странице в Facebook.
Ранее Нефедов занимал должность заместителя главы МЭРТ.
Министрство экономического развития и торговли с апреля возглавляет Степан Кубив, который также является первым вице-премьером в правительстве Владимира Гройсмана.
В феврале 2016 года Максим Нефедов заявлял о своем намерении уйти в отставку вслед за главой ведомства Айварасом Абромавичусом.ZN.UA