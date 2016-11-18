Топ Новости
<
>

Первым замглавы МЭРТ назначен Максим Нефедов

18 ноября в 12:25

Ранее Нефедов был заместителем министра экономического развития и торговли. Кабмин повысил его в должности.

Максим Нефедов
Нефедов стал первым заместителем Кубива
Кабинет министров назначил первым заместителем министра экономического развития и торговли Украины Максима Нефедова, сообщил пресс-секретарь премьера Дмитрий Столярчук.

"Правительство назначило Макса Нефедова первым заместителем министра экономики. Соответствующее решение принято на внеочередном заседании правительства в пятницу. Успехов Макс на новой должности", - написал Столярчук в своей странице в Facebook.

Ранее Нефедов занимал должность заместителя главы МЭРТ.

Министрство экономического развития и торговли с апреля возглавляет Степан Кубив, который также является первым вице-премьером в правительстве Владимира Гройсмана.

Читайте также: Назначен новый госсекретарь Минэнергоугля

В феврале 2016 года Максим Нефедов заявлял о своем намерении уйти в отставку вслед за главой ведомства Айварасом Абромавичусом.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги министр экономика должность
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.05
EUR 27.92
Последние новости