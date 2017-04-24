Первые решения ВТО по торговым спорам с РФ будут в 2017 году - МЭРТ

В июне состоится заседание по ограничениям импорта украинского железнодорожного оборудования в Россию

Результаты торговых споров с Россией получим уже в этом году Министерство экономического развития и торговли ожидает первых решений Всемирной торговой организации в торговых спорах Украины с Россией во втором полугодии 2017-го. Об этом заявила замминистра экономики-торговый представитель Украины Наталья Микольская, пишет LIGA.net.



"13 апреля мы подали во Всемирную торговую организацию нашу письменную позицию по железнодорожным вагонам и оборудованию (касательно ограничения украинского импорта - ред.). Первое заседание по этому делу запланировано на июль", - сказала Микольская.

По ее словам, финальное решение по железнодорожному оборудованию ВТО может принять во втором полугодии 2017-го.



Кроме того, Украина готовится к заседаниям по ограничению Россией транзита украинских товаров через свою территорию и импорта украинского продовольствия.



"Что касается транзита, то сейчас идет процесс создания панели по этому вопросу, отбираются арбитры. В споре по пищевой продукции у нас завершающая стадия сбора доказательств и финализация документа. Специфика этого дела в том, что там много групп товаров и по каждой нужна отдельная доказательная база. Как только мы отберем юридических советников, сможем войти в процесс обжалования действий РФ", - добавила Микольская.



По ее словам, вопрос с транзитом товаров через территорию РФ МЭРТ постарается решить также в этом году, но процесс обжалования может растянуться и до 2018-го.

Напомним, что в феврале Украина направила во Всемирную организацию торговли требование о создании группы экспертов в рамках дела о многочисленных ограничениях транзита через территорию России.

26 сентября 2016 года Кабинет министров принял решение нанять юридических советников для защиты прав и интересов страны в споре с Россией в Органе урегулирования споров Всемирной торговой организации.

Ранее сообщалось, что Украина начала процедуру обжалования во Всемирной торговой организации решение Российской Федерации о введении эмбарго на транзит украинских товаров через российскую территорию в направлении третьих стран.