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Переговоры по ЗСТ между Украиной и Израилем планируется завершить до конца года

4 мая в 05:58

Настрой на взаимную работу по созданию зоны свободной торговли выразили Порошенко и Нетаньяху.

Порошенко телефон
Порошенко обсудил с Нетаньяху экономические вопросы
Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обсудили вопросы дальнейшего наращивания двустороннего торгово-экономического сотрудничества, сообщила пресс-служба главы украинского государства по итогам его телефонного разговора с главой израильского правительства.

В частности, в ходе разговоров стороны отдельно подтвердили настрой завершить до конца 2017 года переговоры по заключению Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем.

Как сообщалось, в ходе этого же телефонного разговора 3 мая Порошенко пригласил Нетаньяху в Киев и выразил надежду на успешный визит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Израиль в мае текущего года. 

Напомним, что в конце декабря 2016 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился свести к минимуму рабочие отношения с представителями 12 государств, в том числе Украины, в связи с голосованием за резолюцию Совета Безопасности ООН 23 декабря. Запланированный на 27 декабря визит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Израиль был отменен.

 

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В феврале президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с Нетаньяху договорился о визите премьер-министра Украины Гройсмана в Израиль.

Подробнее об охлаждении отношений между Украиной и Израилем после скандального голосования по резолюции Совбеза ООН читайте в статье Владимира Кравченко "Демарш в Хануку" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина Израиль Порошенко Гройсман
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