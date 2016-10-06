Пенсионный фонд хочет обязать всех работодателей регистрировать своих сотрудников

Руководство ПФ намерено "легализовать занятость и усовершенствовать систему управления финансовыми ресурсами".
Пенсионный фонд Украины разрабатывает систему обязательной регистрации трудовых отношений, сообщил глава ПФ Алексей Зарудный.
"Планируем создать единую обязательную для работодателей и работников электронную централизованную систему регистрации и учета трудовых отношений и систему мониторинга индивидуальных персонифицированных данных застрахованных лиц об уплате взносов в Пенсионный фонд", - сказал он в интервью правительственной газете "Урядовий кур'єр".
По его словам, в частности, предусмотрено использование таких данных для выявления признаков теневой занятости и информирования граждан об их пенсионных правах, стаже, заработке и уплате работодателем взносов.
"Прежде всего — это возможность контролировать, платит ли за тебя работодатель взносы, а значит [эта система - ред.] — беспрекословное содействие выявлению теневой занятости", - уверяет Зарудный.
Помимо этого, по словам главы Фонда, система персонифицированного учета ведомостей о застрахованных лицах Пенсионного фонда позволит представлять для банков справки при привлечении кредита. "Хочет человек взять кредит. И не надо ему обходить десятки различных инстанций, чтобы подтвердить свою платежеспособность, надо только взять справку СПУС (система персонифицированного учета сведений о застрахованных лицах) в Пенсионном фонде", - отметил чиновник.
Отметим, что по данным проверки Государственной фискальной службы, в Украине зарплаты в конвертах выплачивают около 60% украинских работодателей по итогам января-августв 2016 года.ZN.UA