Пенсионный фонд хочет обязать всех работодателей регистрировать своих сотрудников

Руководство ПФ намерено "легализовать занятость и усовершенствовать систему управления финансовыми ресурсами".

Пенсионный фонд разрабатывает систему обязательной регистрации трудовых отношений Андрей Товстыженко, ZN.UA

Пенсионный фонд Украины разрабатывает систему обязательной регистрации трудовых отношений, сообщил глава ПФ Алексей Зарудный.

"Планируем создать единую обязательную для работодателей и работников электронную централизованную систему регистрации и учета трудовых отношений и систему мониторинга индивидуальных персонифицированных данных застрахованных лиц об уплате взносов в Пенсионный фонд", - сказал он в интервью правительственной газете "Урядовий кур'єр".

По его словам, в частности, предусмотрено использование таких данных для выявления признаков теневой занятости и информирования граждан об их пенсионных правах, стаже, заработке и уплате работодателем взносов.

"Прежде всего — это возможность контролировать, платит ли за тебя работодатель взносы, а значит [эта система - ред.] — беспрекословное содействие выявлению теневой занятости", - уверяет Зарудный.

Помимо этого, по словам главы Фонда, система персонифицированного учета ведомостей о застрахованных лицах Пенсионного фонда позволит представлять для банков справки при привлечении кредита. "Хочет человек взять кредит. И не надо ему обходить десятки различных инстанций, чтобы подтвердить свою платежеспособность, надо только взять справку СПУС (система персонифицированного учета сведений о застрахованных лицах) в Пенсионном фонде", - отметил чиновник.

Отметим, что по данным проверки Государственной фискальной службы, в Украине зарплаты в конвертах выплачивают около 60% украинских работодателей по итогам января-августв 2016 года.