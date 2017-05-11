Пенсионная система без реформ рухнет в течение 3-4 лет - Рева

Главная проблема - нестабильное состояние ПФ.

Пенсионной системе нужны реформы Василий Артюшенко, ZN.UA Пенсионная система Украины без реформ рухнет в течение 3-4 лет, заявил министр социальной политики Андрей Рева в интервью РБК-Украина.

"Главная финансовая проблема на сегодня - это нестабильное состояние Пенсионного фонда... Если бы мы ничего не делали, то 3-4 года - и все, система бы рухнула", - заявил он.

По словам Ревы, сейчас Украина в этом вопросе находится перед точкой невозврата и решения необходимо принимать немедленно.

"Это можно сравнить с онкологией: либо мы сейчас рискуем и действуем, либо опухоль будет развиваться и перейдет из второй в третью стадию, и дальше уже станет неоперабельной. Мы сейчас находимся перед точкой невозврата, нам нужно немедленно принимать решение", - добавил он.

Напомним, министр социальной политики Украины Андрей Рева в интервью ZN.UA заявил, что в ходе реализации пенсионной реформы правительство не должно допустить роста дефицита пенсионного фонда Украины выше нынешней отметки в 140 млрд грн. По его словам, законопроект о пенсионной реформе должен быть представлен до 16 мая.

Подробнее о накопительной пенсионной системе и перспективах ее введения в Украине читайте в статье Юрия Соловья "Накопительная пенсионная система — ключевая социально-экономическая реформа" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".