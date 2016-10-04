Парубий поддержал продление моратория на куплю-продажу земли

Одновременно с продлением моратория Парубий хотел бы принять законодательные акты, регулирующие эту сферу.
"Мораторий на продажу земли должен быть продлен", - сказал он на встрече с представителями аграрной отрасли.
Парубий отметил, что "сейчас идет дискуссия на уровне глав фракций с тем, чтобы выйти на одно системное согласованное решение, которое будет иметь целью как продление моратория, так и одновременно перечень законодательных актов, которые Верховная Рада Украины должна принять для упорядочения рынка земли".
"Уверен, что по тем позициям, которые не предусматривают политических спекуляций, а предусматривают системный основательный подход, мы выйдем на системный документ о продлении моратория", - сказал спикер парламента.
3 октября глава миссии МВФ в Украине Рон Ван Руден, говоря о земельной реформе, отметил, что существующий мораторий делает невозможным полноценное развитие сельскохозяйственного сектора и использование земли в качестве залога для получения кредитов. "Поэтому для Украины важно двигаться вперед с земельной реформой и внести в парламент новое законодательство, которое разрешит продажу земли", - сказал представитель МВФ.
6 сентября президент Украины Петр Порошенко призвал Верховную Раду снять мораторий на продажу земли. "Отсутствие права на свободную куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения, безусловно, сдерживает инвестиции в аграрную сферу, нарушает права крестьян, занижает, между прочим, аренду, вынимая из их кармана последние копейки. Это - аксиоматически, - заявил Порошенко.
Как пишет в своей статье для ZN.UA первый замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк, экспертной рабочей группой, сформированной при Госгеокадастре, предложен концепт запуска рынка земли в Украине в несколько этапов.ZN.UA