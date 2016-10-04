Парубий поддержал продление моратория на куплю-продажу земли

Одновременно с продлением моратория Парубий хотел бы принять законодательные акты, регулирующие эту сферу.

Спикер парламента тоже хочет запретить гражданам распоряжаться своей собственностью Верховная Рада

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий поддерживает продление моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения, который заканчивается в 2016 год.

"Мораторий на продажу земли должен быть продлен", - сказал он на встрече с представителями аграрной отрасли.

Парубий отметил, что "сейчас идет дискуссия на уровне глав фракций с тем, чтобы выйти на одно системное согласованное решение, которое будет иметь целью как продление моратория, так и одновременно перечень законодательных актов, которые Верховная Рада Украины должна принять для упорядочения рынка земли".

"Уверен, что по тем позициям, которые не предусматривают политических спекуляций, а предусматривают системный основательный подход, мы выйдем на системный документ о продлении моратория", - сказал спикер парламента.

3 октября глава миссии МВФ в Украине Рон Ван Руден, говоря о земельной реформе, отметил, что существующий мораторий делает невозможным полноценное развитие сельскохозяйственного сектора и использование земли в качестве залога для получения кредитов. "Поэтому для Украины важно двигаться вперед с земельной реформой и внести в парламент новое законодательство, которое разрешит продажу земли", - сказал представитель МВФ.

6 сентября президент Украины Петр Порошенко призвал Верховную Раду снять мораторий на продажу земли. "Отсутствие права на свободную куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения, безусловно, сдерживает инвестиции в аграрную сферу, нарушает права крестьян, занижает, между прочим, аренду, вынимая из их кармана последние копейки. Это - аксиоматически, - заявил Порошенко.

Как пишет в своей статье для ZN.UA первый замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк, экспертной рабочей группой, сформированной при Госгеокадастре, предложен концепт запуска рынка земли в Украине в несколько этапов.