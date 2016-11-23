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Парцхаладзе назначен замминистра ЖКХ

23 ноября в 18:09

До начала ноября известный бизнесмен Парцхаладзе занимал должность первого заместителя главы Киевской облгосадминистрации.

Парцхаладзе
Парцхаладзе получил должность в правительстве
president.gov.ua
Кабинет министров Украины назначил заместителем министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Льва Парцхаладзе.

"Сфера непосредственной ответственности – строительный блок. Основные приоритеты в работе: улучшение инвестиционного климата, борьба с коррупцией, дерегуляция в строительной сфере", – прокомментировал Парцхаладзе свое назначение агентству "Интерфакс-Украина".

Парцхаладзе с 2011 года является президентом Конфедерации строителей Украины, в 1998-2011 гг. занимал должность президента инвестиционно-девелоперской группы компаний "XXI век".

В начале ноября Парцхаладзе ушел с должности первого заместителя главы Киевской облгосадминистрации.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги Парцхаладзе строители
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