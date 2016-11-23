Парцхаладзе назначен замминистра ЖКХ

До начала ноября известный бизнесмен Парцхаладзе занимал должность первого заместителя главы Киевской облгосадминистрации.

Парцхаладзе получил должность в правительстве president.gov.ua

Кабинет министров Украины назначил заместителем министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства

"Сфера непосредственной ответственности – строительный блок. Основные приоритеты в работе: улучшение инвестиционного климата, борьба с коррупцией, дерегуляция в строительной сфере", – прокомментировал Парцхаладзе свое назначение агентству "Интерфакс-Украина".

Парцхаладзе с 2011 года является президентом Конфедерации строителей Украины, в 1998-2011 гг. занимал должность президента инвестиционно-девелоперской группы компаний "XXI век".

В начале ноября Парцхаладзе ушел с должности первого заместителя главы Киевской облгосадминистрации.