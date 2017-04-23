Пакет акций "Славутского завода железобетонных изделий" в рамках приватизации продали за 19 тысяч грн

С 2004 года объект пытались продать 440 раз.
Автор отмечает, что с 2004 года объект пытались продать 440 раз. В Фонде госимущества после продажи отчитались о том, что цена завода в ходе торгов выросла в десять раз (т. е. стартовала с 2000 грн).
"Впрочем, даже если добавить к 19 тыс. еще 630 тыс. грн долгов предприятия, получится неплохой дисконт на 11,5 га земли, на которых стоит развалившийся завод", – заключает Самаева.
Согласно информации на сайте ФГИ, ПАО "Славутский завод железобетонных изделий" специализировался на производстве изделий из бетона. В течение последних трех лет предприятие не осуществляло производственной деятельности.
Размер пакета проданных акций предприятия составил 95.85%.
Подробнее о проблемных аспектах приватизации читайте в статье Юлии Самаевой "Удержать любой ценой и отдать за бесценок. О чем говорят неуспехи приватизации" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA