Пакет акций "Славутского завода железобетонных изделий" в рамках приватизации продали за 19 тысяч грн

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С 2004 года объект пытались продать 440 раз.

Обанкротившийся завод железобетонных изделий в Хмельницкой области отдали покупателям почти даром news.dtkt.ua

Пакет акций неработающего уже 12 лет "Славутского завода железобетонных изделий" (г. Славута Хмельницкой области) в 2016 году в рамкахбыл продан за 19 400 грн, пишет в своей статье для ZN.UA Юлия Самаева.

Автор отмечает, что с 2004 года объект пытались продать 440 раз. В Фонде госимущества после продажи отчитались о том, что цена завода в ходе торгов выросла в десять раз (т. е. стартовала с 2000 грн).

"Впрочем, даже если добавить к 19 тыс. еще 630 тыс. грн долгов предприятия, получится неплохой дисконт на 11,5 га земли, на которых стоит развалившийся завод", – заключает Самаева.

Согласно информации на сайте ФГИ, ПАО "Славутский завод железобетонных изделий" специализировался на производстве изделий из бетона. В течение последних трех лет предприятие не осуществляло производственной деятельности.

Размер пакета проданных акций предприятия составил 95.85%.

Подробнее о проблемных аспектах приватизации читайте в статье Юлии Самаевой "Удержать любой ценой и отдать за бесценок. О чем говорят неуспехи приватизации" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".