Падение украинского сельскохозяйственного производства в 2017 году может достигнуть 10% – эксперт

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Потери украинского агросектора от отмены спецрежима НДС могут составить 100 млрд грн.

В 2017 году экономисты ожидают сокращения уровня производства в украинском ОПК gazeta.zn.ua

Согласно прогнозам правительственных и независимых экспертов, в следующем году сокращение объемов сельскохозяйственного производства может составить от 6 до 10%, пишет в своей статье длялидер Аграрной партии, доктор экономики в области стратегического менеджмента Виталий Скоцик.

"По прогнозу Минэкономразвития, производство в сельском хозяйстве в 2017 г. упадет на 6,2%. Независимые же эксперты склоняются к цифре 10%. По их мнению, в 2017-м потери агропромышленного комплекса Украины от отмены спецрежима НДС и неминуемого уменьшения экспорта аграрной продукции могут составить 100 млрд грн.", – указывает он.

По его словам, даже ранее обещанная правительством дотационная поддержка аграрной отрасли, в случае ее получения, составила бы лишь двадцатую часть от прямых потерь украинских сельхозпроизводителей, от развития которых сегодня напрямую зависит рост национальной экономики.

В марте Юлия Самаева в статье для ZN.UA писала, что с начала года в парламенте было зарегистрировано 11 законопроектов, возвращающих аграриям НДС-льготы, отмененные с 1 января 2016 года. При этом, отмена налоговых преференций для АПК является одним из требований МВФ, требующего равенства всех налогоплательщиков.

В свою очередь, председатель комитета предпринимателей АПК Торгово-промышленной палаты Украины Олег Юхновский в интервью для ZN.UA отмечал, что инициированная Министерством финансов по требованию МВФ отмена специального режима налогообложения НДС для аграриев, прежде всего, отрицательно повлияет на развитие малого и среднего агробизнеса.

Подробнее о проблемах правительственной программы поддержки украинского АПК и целесообразности возвращения аграриям НДС-льгот читайте в статье Виталия Скоцика "Виртуальное содействие аграриям в бюджете-2017 провоцирует падение экономики" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".