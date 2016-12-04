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Падение украинского сельскохозяйственного производства в 2017 году может достигнуть 10% – эксперт

4 декабря в 12:45

Потери украинского агросектора от отмены спецрежима НДС могут составить 100 млрд грн.

АПК
В 2017 году экономисты ожидают сокращения уровня производства в украинском ОПК
gazeta.zn.ua
Согласно прогнозам правительственных и независимых экспертов, в следующем году сокращение объемов сельскохозяйственного производства может составить от 6 до 10%, пишет в своей статье для ZN.UA лидер Аграрной партии, доктор экономики в области стратегического менеджмента Виталий Скоцик. 

"По прогнозу Минэкономразвития, производство в сельском хозяйстве в 2017 г. упадет на 6,2%. Независимые же эксперты склоняются к цифре 10%. По их мнению, в 2017-м потери агропромышленного комплекса Украины от отмены спецрежима НДС и неминуемого уменьшения экспорта аграрной продукции могут составить 100 млрд грн.", – указывает он.

По его словам, даже ранее обещанная правительством дотационная поддержка аграрной отрасли, в случае ее получения, составила бы лишь двадцатую часть от прямых потерь украинских сельхозпроизводителей, от развития которых сегодня напрямую зависит рост национальной экономики.

В марте Юлия Самаева в статье для ZN.UA писала, что с начала года в парламенте было зарегистрировано 11 законопроектов, возвращающих аграриям НДС-льготы, отмененные  с 1 января 2016 года. При этом, отмена налоговых преференций для АПК является одним из требований МВФ, требующего равенства всех налогоплательщиков.

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В свою очередь, председатель комитета предпринимателей АПК Торгово-промышленной палаты Украины Олег Юхновский в интервью для ZN.UA отмечал, что инициированная Министерством финансов по требованию МВФ отмена специального режима налогообложения НДС для аграриев, прежде всего, отрицательно повлияет на развитие малого и среднего агробизнеса.

Подробнее о проблемах правительственной программы поддержки украинского АПК и целесообразности возвращения аграриям НДС-льгот читайте в статье Виталия Скоцика "Виртуальное содействие аграриям в бюджете-2017 провоцирует падение экономики" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина". 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина аграрии налоги
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3 комментария
  • Владимир Фас Сегодня, 13:27 Да из-за отсутствия влаги половина озимых не взошла , кроме ваших "спецрежимов" ... Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Влад Днепровский Сегодня, 13:17 До 2016г наше "правительство" не проявляло особого интереса к сельхозникам. Но спохватившись начало активно "помогать"....Налогами,поборами,проверками.В результате мелкие и средние производители (основа экономики) начали уверенно загибаться.В Европе дотации гос-ва составляют 220 евро за обрабатываемый га. У нас налоги порядка 1 000грн. с га...... Уважаемое правительство ! Не надо им помогать ! Не мешайте! Будет Вам ГОЛОДОМОР по пути в Европу!
    Polomarenko Anatoly Сегодня, 13:29
    Беда украинских производителей в другом: Если что то сделают, или выростят, то цену на продукцию сложить не могут. И это при том, что за аренду земли крестьянам платят копейки и в арендованные земли ничего не вкладывают, просто, хищнически ее истощают. Жадность, вот главное препятствие развития сельского хозяйства в Украине.
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