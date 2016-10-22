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Ответственность за валютно-курсовую политику должна плавно перейти от НБУ к правительству - эксперт

22 октября в 12:09

Система функционирования НБУ как центрального банка государства нуждается в серьезном реформировании как функционального, так и организационного.

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Эксперт подчеркивает необходимость реформы НБУ
Нацбанк Украины / Flickr
Ответственность за осуществление валютно-курсовой политики должна плавно перейти к правительству, которое имеет для этого свои рычаги воздействия: налоговые, таможенные, лицензионные и тому подобное.

Об этом пишет в своей статье для ZN.UA, доктор экономических наук Александр Шаров.

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"В нормальных условиях более важным является обеспечение реального сотрудничества между центральным банком и правительством: в частности именно правительство должно устанавливать центральному банку целевые показатели инфляции, имея в виду те параметры, которые необходимы для обеспечения экономического роста. То есть центральный банк может способствовать экономическому росту и сокращению занятости не самовольно, а обеспечивая показатели монетарной политики, определяемые правительством как необходимые (и, соответственно, утверждаемые парламентом в процессе рассмотрения экономической программы правительства и государственного бюджета)", - говорится в статье.

Шаров отмечает, что система функционирования НБУ как центрального банка государства требует не только дальнейшего совершенствования, но и серьезного реформирования как функционального, так и организационного.

"И эта проблема намного важнее, чем спор по персоналиям", - отмечает автор статьи.

Подробнее о реформировании НБУ читайте в статье Александра Шарова "Национальный банк Украины: время настоящих реформ" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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