Ответственность за валютно-курсовую политику должна плавно перейти от НБУ к правительству - эксперт

Система функционирования НБУ как центрального банка государства нуждается в серьезном реформировании как функционального, так и организационного.
Об этом пишет в своей статье для ZN.UA, доктор экономических наук Александр Шаров.
"В нормальных условиях более важным является обеспечение реального сотрудничества между центральным банком и правительством: в частности именно правительство должно устанавливать центральному банку целевые показатели инфляции, имея в виду те параметры, которые необходимы для обеспечения экономического роста. То есть центральный банк может способствовать экономическому росту и сокращению занятости не самовольно, а обеспечивая показатели монетарной политики, определяемые правительством как необходимые (и, соответственно, утверждаемые парламентом в процессе рассмотрения экономической программы правительства и государственного бюджета)", - говорится в статье.
Шаров отмечает, что система функционирования НБУ как центрального банка государства требует не только дальнейшего совершенствования, но и серьезного реформирования как функционального, так и организационного.
"И эта проблема намного важнее, чем спор по персоналиям", - отмечает автор статьи.
Подробнее о реформировании НБУ читайте в статье Александра Шарова "Национальный банк Украины: время настоящих реформ" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".ZN.UA