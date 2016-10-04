Отстраненный судом Перелома вернулся к выполнению обязанностей замглавы "Нафтогаза"

Правление госкомпании работает в составе четырех человек.

Перелома уже две недели как вернулся на работу в "Нафтогаз" ipress.ua

Первый заместитель председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома вернулся к исполнению своих должностных обязанностей с 15 сентября. Правление госкомпании работает в составе четырех человек, говорится в сообщении пресс-службы "Нафтогаза", распространенном вечером во вторник, 4 октября.

Ранее Апелляционный суд Киева отстранил Перелому от выполнения обязанностей замглавы правления НАК с 12 по 14 сентября включительно.

Перед этим его отстранили от должности главы наблюдательного совета Одесского припортового завода (ОПЗ).

Напомним, 14 июля руководитель САП Назар Холодницкий сообщил, что первый заместитель главы правления НАК "Нафтогаз Украины" – председатель набсовета Одесского припортового завода Сергей Перелома и замдиректора ОПЗ Николай Щуриков задержаны по делу о растрате средств предприятия.

Руководитель САП рассказал, что через компанию "Энергоальянс" была осуществлена закупка природного газа на сумму 250 млн грн по необоснованно завышенным ценам относительно среднерыночных. "С целью реализации указанного умысла Перелома вступил в сговор с первым заместителем директора ОПЗ Щуриковым. В период с мая по декабрь 2015 года указанные лица растратили имущество, а именно, денежные средства ОПЗ путем злоупотребления своим положением и подписанием договоров на поставку природного газа за заведомо завышенными ценами на сумму 205 млн 181 тыс. 133 грн", - сообщил Холодницкий.

17 июля Соломенский райсуд Киева арестовал Сергея Перелому сроком на два месяца с возможностью внесения залога в размере 80 млн грн., однако первого августа Апелляционный суд г. Киева изменил ему меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.