Отправленные "Киевэнерго" завышенные платежки на тепло пересчитают

Материалы с завышенными платежками направят в МВД для проверки.

Часть жителей, которые пользуются услугами центрального отопления и водоснабжения получили не достаточно адекватные начисления kiyany.obozrevatel.com

Платежки "Киевэнерго" за теплоэнергию с чрезмерно высокими суммами, которые на днях получили жители Киева, были результатом ошибки и будут перечислены.

"Это возникло в связи с ошибкой и часть жителей, которые пользуются услугами центрального отопления и водоснабжения получили не достаточно адекватные начисления", – сказал вице-премьер Владимир Кистион, передает "Экономическая правда".

Он добавил, что об этом сообщили КГГА и руководство "Киевэнерго".

"Платежки, которые были направлены в адрес потребителей будут пересмотрены. Платежки для остальных потребителей, которые еще их не получили, будут откорректированы", – отметил Кистион.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что это странная ошибка.

"Когда кто-то пытается расшатать ситуацию и нагнать истерию, появляются платежки с удвоенными, утроенными цифрами, абсолютно нереальными, завышенными ... Я бы просил, чтобы таких ошибок ... в отношении украинских граждан не было", – сказал он.

Премьер призвал теплокоммунэнерго не допускать подобных ошибок, а "Киевэнерго" призвал извиниться перед потребителями и предупредил их о жестких штрафах и уголовной ответственности за повторения таких вещей.

Министр внутренних дел Арсен Аваков попросил направить эти материалы в МВД, чтобы там разобрались "может это больше, чем ошибка".

"Согласно того сценария, о котором говорилось и в медиа тоже проговаривалось, должна была быть после получения подобных платежек раздраженность общества, люди должны выйти на улицу и привести к событиям, которые, слава Богу, не произошли в государстве. Поэтому это не ошибки. Надо действительно провести расследования МВД", – сказал Аваков.

Напомним, что на этой неделе жители многоквартирных домов Киева с центральным отоплением начали получать платежки за тепло. В домах с почти одинаковым метражом суммы к оплате разнятся от 300 до 2000 гривень.