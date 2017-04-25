Отделение "Сбербанка" во Львове заблокировано

"Национальный корпус" заявил о бессрочной блокаде отделения.

Отделения «Сбербанка» продолжают блокировать krogerc.info Отделение "Сбербанка" в центре Львове по ул. Черновола 2б сегодня было заблокировано представителями партии "Национальный корпус". Таким образом, на данный момент не работает два из 150 отделений "Сбербанка", сообщает пресс-служба банка.

"На текущий момент приостановлена работа двух отделений банка по адресам: г. Днепр, ул. Воскресенская, 2а и г. Львов, пр-т Черновола, 2б", - говорится в сообщении.

"Все остальные отделения банка работают без изменений, обслуживание клиентов проводится в штатном режиме", – добавили в "Сбербанке".

В свою очередь активисты партии "Национальный корпус" сегодня заявили о начале бессрочного блокирования отделения украинского "Сбербанка" во Львове.

"Национальный корпус" … по адресу проспект Черновола, 2б, своей акцией запускает бессрочную блокаду … во Львове", - говорится в сообщении на странице в Facebook.

Ранее российский "Сбербанк" сообщил о продаже 100% акций дочернего украинского "Сбербанка" консорциуму с участием латвийского Norvik Banka и неназванной частной компании из Беларуси.

Мажоритарным акционером консорциума, приобретающего украинскую дочку "Сбербанка", является гражданин Британии Саид Гуцериев – сын российского миллиардера Михаила Гуцериева, владельца "Русснефти" и "Бинбанка".

Владельцем латвийского Norvik Banka является российский бизнесмен Григорий Гусельников, который в 2001-2010 годах работал в "Бинбанке" Гуцериева, в том числе, с 2008 года занимал должность президента финучреждения.

16 марта, президент Украины Петр Порошенко утвердил санкции против функционирующих в Украине банков с российским капиталом. Санкции сроком в один год коснутся ПАО "Сбербанк", ПАО "ВиЭс Банк", ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" и ПАО "БМ Банк".

19 марта заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова сообщила, что банки с российским капиталом ведут переговоры о продаже.

Подробнее о санкциях против банков с российским капиталом и их возможных последствиях для украинской экономики читайте в материале Юлии Самаевой "Замуровали здравый смысл" в еженедельнике "Зеркало недели. Украины".