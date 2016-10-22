Оснащение домов приборами учета позволит на 15–20% сократить потребление услуг ЖКХ

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Установка счетчика позволит понять, за что люди на самом деле платят.

Установка счетчиков позволит сократить потребление на 15–20% kievcity.gov.ua

Установление в домах узлов учета в течение 1–3 лет сокращает потребление в среднем на 15–20%, свидетельствуют данные Госэнергоэффективности.

Также обеспечение обязательного приборного коммерческого учета призвано сократить злоупотребления поставщиков, переводящих сверхнормативные потери в сетях на потребителей.

По сути, потребитель сегодня платит и за теплую комнату, и за асфальт, согретый потерями в трубах, и за воздух, подогретый в лестничных пролетах.

Установка счетчика позволит понять, за что люди на самом деле платят.

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Сейчас семьи оплачивают счета за тепло по фиксированным нормам относительно отапливаемой площади. И как бы они ни экономили, потребление не снижается, ведь метраж квартиры неизменен. Более того, в счета закладывается около 20% сверхурочных потерь, которые никем не учитываются, и их бремя ложится полностью на потребителя.

Как пишет обозреватель ZN.UA Юлия Самаева, вообще, конечно, большой вопрос, как могли повышаться тарифы без учета потребления, как выдаются "теплые кредиты" и на чем основываются расчеты субсидий, если все оценивается на глаз, по нормативам "сивої давнини".

Больше о тарифной ситуации читайте в статье "Утопительный сезон" в свежем номере "Зеркала недели. Украина".