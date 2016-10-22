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Оснащение домов приборами учета позволит на 15–20% сократить потребление услуг ЖКХ

22 октября в 08:20

Установка счетчика позволит понять, за что люди на самом деле платят.

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Установка счетчиков позволит сократить потребление на 15–20%
kievcity.gov.ua

Установление в домах узлов учета в течение 1–3 лет сокращает потребление в среднем на 15–20%, свидетельствуют данные Госэнергоэффективности.

Также обеспечение обязательного приборного коммерческого учета призвано сократить злоупотребления поставщиков, переводящих сверхнормативные потери в сетях на потребителей.

По сути, потребитель сегодня платит и за теплую комнату, и за асфальт, согретый потерями в трубах, и за воздух, подогретый в лестничных пролетах.

Установка счетчика позволит понять, за что люди на самом деле платят.

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Сейчас семьи оплачивают счета за тепло по фиксированным нормам относительно отапливаемой площади. И как бы они ни экономили, потребление не снижается, ведь метраж квартиры неизменен. Более того, в счета закладывается около 20% сверхурочных потерь, которые никем не учитываются, и их бремя ложится полностью на потребителя.

Как пишет обозреватель ZN.UA Юлия Самаева, вообще, конечно, большой вопрос, как могли повышаться тарифы без учета потребления, как выдаются "теплые кредиты" и на чем основываются расчеты субсидий, если все оценивается на глаз, по нормативам "сивої давнини".

Больше о тарифной ситуации читайте в статье "Утопительный сезон" в свежем номере "Зеркала недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги потребление тепло потребитель тарифы квартира субсидии
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2 комментария
  • Viktor Kornienko Сегодня, 08:59 Установка домовых счетчиков мало стимулирует конкретного владельца квартиры. Сколько ты не утепляешся, экономишь, а соседи ничего не делают и платят столько же. Имитация деятельности. Нужна установка индивидуальных счетчиков даже на тепло, переделав систему на 1 вход. Сложного в этом ничего нет сделали же это те кто перешел на индивидуальное отопление. И " усложняют" это только хозяева теплоснабжающих предприятий, боясь потерять прибыли. В каждом городе нужно сделать эксперимент с одним домом (ОСББ, или ЖСК) удалив от этого "теплоснабженцев", чтоб не ставили палки в колеса, не удорожали работы и все будет видно, когда платишь только за гигокалории. Тогда есть смысл утепляться, прикручивать, а соседи, увидев другие суммы в платежках "экономных" соседей и за "теплыми" кредитами побегут и т. д. и это не будет очередной показухой. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Vita Losenkina Сегодня, 08:40 Зачем об этом много говорить - делайте, подонки, делайте! Ответить Цитировать Пожаловаться
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