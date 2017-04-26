ОСМД наращивают участие в "теплых" кредитах

Объединения также активно пользуются компенсацией местных органов власти.

ОСМД решают проблемы с утепления домов Андрей Товстыженко, ZN.UA

По состоянию на сегодня 726стали участниками правительственной программы "теплые" кредиты. Вместе они привлекли 91,5 млн грн на утепление жилья, сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.

В частности, на прошлой неделе 13 ОСМД привлекли 2,1 млн грн на энергоэффективные мероприятия. Для сравнения, на позапрошлой неделе 9 ОСМД получили более 1 млн грн на утепление.

Отмечается, что обычно ОСМД внедряют различные меры: установка счетчиков тепла, обустройство ИТП, замена окон, проведение комплексного утепления дома.

"ОСМД- участники программы выигрывают дважды. Сначала из госбюджета они получают возмещение затрат в размере от 40% до 70%. Дополнительную компенсацию ОСМД могут получить от местных органов власти. Кроме этого, после реализации необходимых энергоэффективных мероприятий жители многоэтажки значительно меньше платят за коммунальные услуги", - говорится в сообщении.

Напомним, что Кабинет министров обязал энергоснабжающие компании компенсировать ОСМД и жилищно-строительным кооперативам затраты на содержание внутридомовых электросетей.

Также Рада разрешила ЖЭКам обслуживать дома до создания ОСМД или выбора управляющего.