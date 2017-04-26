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ОСМД наращивают участие в "теплых" кредитах

26 апреля в 12:21

Объединения также активно пользуются компенсацией местных органов власти.

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ОСМД решают проблемы с утепления домов
Андрей Товстыженко, ZN.UA
По состоянию на сегодня 726 объединений совладельцев многоквартирных домов стали участниками правительственной программы "теплые" кредиты. Вместе они привлекли 91,5 млн грн на утепление жилья, сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.

В частности, на прошлой неделе 13 ОСМД привлекли 2,1 млн грн на энергоэффективные мероприятия. Для сравнения, на позапрошлой неделе 9 ОСМД получили более 1 млн грн на утепление.

Отмечается, что обычно ОСМД внедряют различные меры: установка счетчиков тепла, обустройство ИТП, замена окон, проведение комплексного утепления дома.

"ОСМД- участники программы выигрывают дважды. Сначала из госбюджета они получают возмещение затрат в размере от 40% до 70%. Дополнительную компенсацию ОСМД могут получить от местных органов власти. Кроме этого, после реализации необходимых энергоэффективных мероприятий жители многоэтажки значительно меньше платят за коммунальные услуги", - говорится в сообщении.

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Напомним, что Кабинет министров обязал энергоснабжающие компании компенсировать ОСМД и жилищно-строительным кооперативам затраты на содержание внутридомовых электросетей.

Также Рада разрешила ЖЭКам обслуживать дома до создания ОСМД или выбора управляющего.

 

 

 

По материалам: ZN.UA
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Тэги ОСМД утепление дом энергетика тепло
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