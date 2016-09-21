Осенью Украину посетит миссия МВФ

Порошенко обсудил с Лагард транш МВФ и реформы в Украине.

Лагард интересуется преобразованиями в украинском финансово-банковском секторе Сайт президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард согласовали очередной визит миссиив Киев, который запланирован на осень.

Встреча украинского президента и главы МВФ состоялась на полях 71-й Генассамблеи ООН в среду, 21 сентября, сообщает пресс-служба главы государства.

Собеседники обсудили украинские реформы, в частности, оздоровление финансово-банковского сектора, а также дальнейшие перпективы сотрудничества Украины с МВФ.

Президент Порошенко поблагодарил Лагард за выделение Украине очередного транша в рамках программы EFF.

В ночь на четверг, 15 сентября, Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине очередного транша в рамках программы EFF на 1 млрд долларов.

Экономические обозреватели ZN.UA Юлия Самаева и Юрий Сколотяный считают, что урезанный третий транш МВФ может стать для Украины последним, в том числе, из-за нереалистичного проекта государственного бюджета на 2017 год.

"В стране, где почти половина населения в той или иной форме является получателем социальных выплат государства, до сих пор нет достаточно ответственных политиков, способных открыто заявить о том, что украинскому бюджету это элементарно не по карману. И украинский бюджет не будет реалистичным до тех пор, пока его расходная часть будет формироваться, исходя из политических интересов, а не реальных возможностей", - отмечают авторы.

Подробнее о госбюджете и условиях МВФ читайте в статье Юлии Самаевой и Юрия Сколотяного "Печальные транше-бюджетные "торжества" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".