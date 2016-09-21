Осенью Украину посетит миссия МВФ

Порошенко обсудил с Лагард транш МВФ и реформы в Украине.
Встреча украинского президента и главы МВФ состоялась на полях 71-й Генассамблеи ООН в среду, 21 сентября, сообщает пресс-служба главы государства.
Собеседники обсудили украинские реформы, в частности, оздоровление финансово-банковского сектора, а также дальнейшие перпективы сотрудничества Украины с МВФ.
Президент Порошенко поблагодарил Лагард за выделение Украине очередного транша в рамках программы EFF.
В ночь на четверг, 15 сентября, Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине очередного транша в рамках программы EFF на 1 млрд долларов.
Экономические обозреватели ZN.UA Юлия Самаева и Юрий Сколотяный считают, что урезанный третий транш МВФ может стать для Украины последним, в том числе, из-за нереалистичного проекта государственного бюджета на 2017 год.
"В стране, где почти половина населения в той или иной форме является получателем социальных выплат государства, до сих пор нет достаточно ответственных политиков, способных открыто заявить о том, что украинскому бюджету это элементарно не по карману. И украинский бюджет не будет реалистичным до тех пор, пока его расходная часть будет формироваться, исходя из политических интересов, а не реальных возможностей", - отмечают авторы.
Подробнее о госбюджете и условиях МВФ читайте в статье Юлии Самаевой и Юрия Сколотяного "Печальные транше-бюджетные "торжества" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA