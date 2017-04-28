"Ощадбанк" выполнит решение о спецконфискации до $ 1,5 млрд Януковича без нарушения нормативов НБУ

В этом вопросе "Ощадбанк" взаимодействует с Минфином и Нацбанком.
"Мы тщательно проанализировали все возможные сценарии воздействия такого решения. Сейчас имеем четкое понимание, что выполнение этого решения способом, определенным судом, не приведет к нарушению банком нормативов Национального банка Украины и не повлечет потребности в докапитализации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что возможность и варианты возврата указанных средств в госбюджет обсуждались длительное время и в этом вопросе "Ощадбанк" взаимодействует с Минфином и НБУ.
Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что перевод конфискованных 1,5 миллиарда долларов со счетов окружения экс-президента Виктора Януковича на счет Государственного казначейства завершен.
Напомним, что суд последней инстанции разрешил конфискацию арестованных $ 1,5 млрд, которые принадлежали экс-президенту Виктору Януковичу и его окружению.
В интервью изданию "Левый берег" глава "Ощадбанка" Андрей Пышный заявил, что на счетах банка лежат более $ 1,150 млрд Януковича.
Ранее ГПУ арестовала в Украине средства беглого президента Виктора Януковича на сумму около $ 127 млн. В то же время Государственной службой финансового мониторинга были заблокированы средства 19 компаний-нерезидентов, которые были связаны с окружением бывшего президента Украины. Речь идет о $ 1,5 млрд.Интерфакс-Украина