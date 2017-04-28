"Ощадбанк" выполнит решение о спецконфискации до $ 1,5 млрд Януковича без нарушения нормативов НБУ

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В этом вопросе "Ощадбанк" взаимодействует с Минфином и Нацбанком.

В государственном "Ощадбанке" сообщили, что перечисление конфискованных у Януковича и сообщников средств в госбюджет не повлечет за собой докапитализации Андрей Пышний / Facebook

Выполнение решения судасредств окружения беглого экс-президента Виктора Януковича и перечислении их в государственный бюджет не повлечет потребности в докапитализации "Ощадбанка", сообщили в пресс-службе банка.

"Мы тщательно проанализировали все возможные сценарии воздействия такого решения. Сейчас имеем четкое понимание, что выполнение этого решения способом, определенным судом, не приведет к нарушению банком нормативов Национального банка Украины и не повлечет потребности в докапитализации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возможность и варианты возврата указанных средств в госбюджет обсуждались длительное время и в этом вопросе "Ощадбанк" взаимодействует с Минфином и НБУ.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что перевод конфискованных 1,5 миллиарда долларов со счетов окружения экс-президента Виктора Януковича на счет Государственного казначейства завершен.

Напомним, что суд последней инстанции разрешил конфискацию арестованных $ 1,5 млрд, которые принадлежали экс-президенту Виктору Януковичу и его окружению.

В интервью изданию "Левый берег" глава "Ощадбанка" Андрей Пышный заявил, что на счетах банка лежат более $ 1,150 млрд Януковича.

Ранее ГПУ арестовала в Украине средства беглого президента Виктора Януковича на сумму около $ 127 млн. В то же время Государственной службой финансового мониторинга были заблокированы средства 19 компаний-нерезидентов, которые были связаны с окружением бывшего президента Украины. Речь идет о $ 1,5 млрд.