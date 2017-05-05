"Ощадбанк" подключился к автоматизированной системе выплат Фонда гарантирования

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Банк получил необходимые пароли доступа.

«Ощадбанк» присоеденился к автоматизированной системе выплат ФГВФЛ Андрей Пышний / Facebook Государственный "Ощадбанк" присоеденился к автоматизированной системе выплат Фонда гарантирования вкладов физических лиц, сообщает Фонд.

27 апреля между Фондом гарантирования и "Ощадбанком" был заключен соответствующий договор.

Банк получил необходимые пароли доступа.

С 5 мая вкладчики "Платинум Банка", "Фортуна-банк", "Банка народный капитал", банка "ТК Кредит", "Вектор Банка", банка "Траст" смогут получать причитающиеся им средства через "Ощадбанк".

Выплаты с помощью автоматизированной системы также осуществляют такие банки: "Правэкс-банк", "Альфа-Банк", "Кредо-банк", "Укргазбанк", ПУМБ, "ТАСкомбанк", "Южный".

Напомним, что "Ощадбанк" по итогам в 2016 году получил 464,085 млн грн чистой прибыли против чистого убытка за 2015 год в размере 12,273 млрд грн.

По результатам первого квартала государственный "Ощадбанк" получил чистую прибыль 158,3 млн грн, что на 46,2 млн грн, или на 41,3%, больше чем за аналогичный период 2016 года.

"Ощадбанк" погасил кредиты, полученные от Нацбанка на условиях рефинансирования. 4 апреля банк погасил оставшуюся часть кредитов на сумму 2 млрд грн