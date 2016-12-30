ОПЗ временно прекращает работу

"В связи с высокой ценой природного газа, поставляемого НАК "Нафтогаз Украины", которая не корреспондируется с ценами на мировом рынке на продукцию завода, принимая во внимание невозможность дальнейшей поставки природного газа в 2017 году со стороны НАК "Нафтогаз Украины" до погашения существующего долга, принято решение о временной остановке производств и цехов завода", - сообщается на сайте ОПЗ.

Отмечается, что на текущий момент менеджмент ПАО, по согласованию с ФГИ Украины, ведет поиск компаний, заинтересованных в аренде целостного комплекса предприятия на длительный период.

Ранее Кабмин решил реструктуризировать долг ОПЗ перед "Нафтогазом" на 2 года. Одесский припортовый завод за прошлую неделю нарастил долг перед "Нафтогазом Украины" за потребленный газ на 91% (на 479,357 млн грн) – до 1,004 млрд грн. По прогнозу "Нафтогаза", при текущей динамике долг ОПЗ до конца текущего года может достигнуть 1,5 млрд грн. С момента принятия Кабмином решения о возложении на НАК специальных обязательств по поставке ОПЗ газа завод перечислил госхолдингу всего 5 млн грн.

Как известно, ФГИ не смог продать Одесский припортовый завод 18 июля, поскольку ни одна компания не подала заявку для участия в конкурсе со стартовой ценой 13,175 млрд грн (525 млн долларов). Послушавшись зарубежных кредиторов, в частности МВФ и ЕБРР, правительство Украины снизило стартовую цену ОПЗ в 2,5 раза, до 5,16 млрд грн (около $ 200 млн) и продлило срок приватизации завода.

Дальше - конкурс по приватизации ОПЗ не состоялся из-за отсутствия заявок компаний, ранее проявлявших интерес к покупке предприятия. 7 декабря премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что неудачный повторный конкурс по продаже Одесского припортового завода продемонстрировал неспособность руководства Фонда госимущества управлять государственным имуществом. "Я бы поувольнял всех, кто управляет Фондом госимущества Украины. Если бы это были мои полномочия, все были бы уже уволены", - заявил Гройсман.