ОПЗ в I квартале сократил чистый убыток почти в 4 раза

Чистый доход предприятия обвалился в 6,7 раза.

ОПЗ – снова убытки timer.od.ua ПАО "Одесский припортовый завод" в январе-марте 2017 года получил чистый убыток в размере 111,568 млн грн, что в 3,8 раза (на 307,081 млн грн) меньше убытка за аналогичный период 2016 года, сообщило предприятие в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В отчетном периоде чистый доход ОПЗ от реализации продукции обвалился в 6,7 раза (на 1 млрд 462,527 млн грн) – до 256,153 млн грн.

Предприятие в январе-марте 2017 года получило валовый убыток в размере 35,138 млн грн против 99,935 млн грн валовой прибыли годом ранее.

Как сообщалось, в начале 2017 года ОПЗ простаивал около двух месяцев.

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Напомним, что Фонд государственного имущества заново запустил подготовку к приватизации "Одесского припортового завода и рассчитывает на его успешную продажу под конец 2017 года.

Работу ОПЗ возобновили две компании одной группы: "ЭРУ Трейдинг" и ERU Management Services LLC, которые предоставили лучшее предложение по давальческому сырью.

Печерский районный суд Киева определением от 28 марта временно запретил ПАО "Укртрансгаз" ограничивать или приостанавливать транспортировку газа для ОПЗ.

Как известно, Фонд госимущества не смог продать ОПЗ 18 июля 2016 года, поскольку ни одна компания не подала заявку для участия в конкурсе со стартовой ценой 13,175 млрд грн ($ 525 млн). Послушавшись МВФ и ЕБРР правительство Украины снизило стартовую цену ОПЗ в 2,5 раза - до 5,16 млрд грн (около $ 200 млн), и продлило срок приватизации завода. Однако конкурс по приватизации ОПЗ не состоялся из-за отсутствия заявок от компаний, которые ранее проявляли интерес к покупке предприятия.