ОПЗ проиграл апеляцию Ostchem Фирташа

Открыт путь к банкротству завода - Фонда госимущества.

Фонд госимущества уже не продает ОПЗ opz.odessa.net

Апелляционный суд подтвердил решение Стокгольмского арбитража относительно долга $ 193 млнперед компанией Ostchem Дмитрия Фирташа, не считая пени и штрафов, сообщил и. о. главы Фонда госимущества Украины Дмитрий Парфененко.

"Вчера апелляционный суд отклонил все наши апелляции и ходатайства… Открыт потенциальный путь к банкротству ОПЗ", – заявил он на заседании Кабинета министров.

Премьер Владимир Гройсман уточнил, что речь идет о долге почти в $ 300 млн.

По словам Парфененко, ФГИ и ОПЗ готовят кассационную жалобу и ходатайство об остановке решения суда, а также серию технологических шагов, которые предотвратят банкротство ОПЗ.

Напомним, долг образовался по контракту с Ostchem на поставку газа от 20 января 2013 года и сформировался в сентябре-декабре 2013 года. Поскольку в это время "Газпром" снизил цену газа для Ostchem с $ 430 до 265 за тыс кубометров. Однако компания Фирташа продолжала продавать газ ОПЗ по $ 430.

Ранее Южненский городской суд Одесской области своим решением обязал ОПЗ выплатить компании Ostchem Holding Limited 6,7 млрд грн.

Сообщалось, что суд узаконил мировое соглашение, согласно которому ОПЗ должен был вернуть компании Фирташа долг в размере 345 млн грн до конца мая 2016 года.