ОПЗ нужно продать этой осенью, иначе он обанкротится – Билоус

Инвестору, который захочет купить Одесский припортовый завод, нужно как минимум 380 млн долларов сверх платы за предприятие.

ОПЗ теряет в цене opz.odessa.net

Если Одесский припортовый завод не выставить на аукцион осенью 2016 года, то предприятие обанкротиться. Это связано с неблагоприятной ситуацией на рынке минеральных удобрений, высокой ценой на газ и унаследованными долгами ОПЗ, сообщил на своей странице в Facebook глава Фонда государственного имущества Украины Игорь Билоус.

"Ситуация на рынке минеральных удобрений пока - худшая за последние 15 лет. Тенденция эта, если верить авторитетным прогнозам, сохранится до 2019 года. Подобные ОПЗ заводы уже остановлено в Китае и Австралии, остановила один из заводов и Yara. ОПЗ также не работает. При имеющейся высокой цене на газ и снижении цен на удобрения, работая, он будет генерировать значительные убытки", - сообщил глава ФГИ.

По его словам, завод унаследовал значительные долги, в частности, перед поставщиками газа, а также 251 млн долларов перед олигархом Дмитрием Фирташем. "Учитывая это, работать в убыток, увеличивая и накапливая эти долги, было бы недопустимо. Вместе с тем, к зиме завод все-таки придется запустить, иначе его ждет длительный сложный ремонт", - написал Билоус.

По его словам, инвестору придется выложить после приватизации ОПЗ дополнительно как минимум 380 млн долларов, значительная часть которых пойдет на погашение долгов. "Из них 251 млн долларов - это долг, подтвержденный Стокгольмским арбитражем, 32 млн долларов - долги перед банками и трейдерами за газ, еще около 100 млн долларов надо иметь в качестве оборотного капитала, чтобы запустить завод и заставить его полноценно функционировать", - подсчитал Билоус, отметив, что это обстоятельство будет учтено при формировании стартовой цены ОПЗ на приватизационном аукционе.

"Но, в конце концов, цена - не единственный весомый фактор. Не менее важно, что прозрачный и профессионально подготовленный продажу ОПЗ станет началом большой приватизации и даст сигнал инвесторам, что Украина готова разгосударствлять активы и создавать благоприятные условия для инвестиций.Кроме того, если завод не выставить на продажу этой осенью, то при таких общих условий он просто станет банкротом. Поэтому мы понимаем, что надо объявлять аукцион и снижать стартовую цену", - отметил глава ФГИ.

Ранее Билоус предложил снизить стартовую цену ОПЗ до 150 млн долларов. При этом глава ФГИ что скорее всего цена будет определена Кабмином в размере до 260 млн долларов, так как это максимальная оценка акционерной стоимости ОПЗ без текущих долгов.

На предыдущий аукцион завод выставлялся с ценой около 527 млн долларов (13,175 млрд грн).

Как известно, ФГИ не смог продать Одесский припортовый завод на конкурсе 18 июля, поскольку ни одна компания не подала заявку для участия.

В конце мая руководство МВФ и ЕБРР посоветовало снизить стартовую цену продажи Одесского припортового завода.

Подробнее о продаже ОПЗ читайте в статье Константина Авдеенко Одесский припортовый: продать или "сплавить"? в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".