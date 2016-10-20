Опоздавшим оформить субсидии компенсируют коммунальные платежи за октябрь-ноябрь

Субсидии начнут действовать с начала отопительного сезона, даже если их оформить позже.

Субсидии на октябрь-ноябрь позволили оформить задним числом Андрей Товстыженко, ZN.UA

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Как сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, тем семьям, которые не успели оформить субсидию до начала отопительного сезона, из бюджета компенсируют октябрьские расходы на коммунальные услуги. Также будут компенсированы расходы на коммунальные услуги за ноябрь в случае обращения за помощью в течение двух месяцев с даты начала отопительного периода.

В случае поступления заявления о назначении субсидии, к примеру, в декабре субсидия будет назначена с начала отопительного сезона, говорится в сообщении.

Кроме того, в случае подачи заявления на субсидию в течение трех месяцев с момента повышения тарифов, субсидия назначается с даты повышения тарифов. То есть, если в октябре изменяется тариф на один из видов услуг, например, холодное водоснабжение и водоотведод, субсидия будет назначена с 1 октября, даже если обращение поступит позже, например, в декабре.

Напомним, что ранее Кабинет министров Украины принял решение о введении возможности оплачивать счета за централизованное отопление на протяжении нескольких месяцев. Новация будет распространяться только на тех граждан, которые не получают жилищные субсидии. В месяц обращения необходимо будет оплатить 50% счета, другую часть - равномерно в течение апреля-сентября следующего года, до начала следующего отопительного сезона