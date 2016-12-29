Омелян рассказал, когда могут появиться первые платные дороги в Украине

Две компании теоретически готовы строить платные дороги в Украине.

Платные дороги могут начать строить уже в следующем году kievcity.gov.ua

Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что возглавляемое им ведомство провело переговоры с двумя инвесторами, которые готовы в качестве эксперимента построить первый участок платных дорог в Украине.

"У нас проведены переговоры с двумя западными компаниями, которые теоретически готовы попробовать, как оно пойдет в Украине – взять небольшие отрезки, несколько десятков километров для эксперимента. Я думаю, что в следующем году мы начнем с ними эту работу", - сказал Омелян в интервью "Цензор.нет"

Он добавил, что "мы должны четко понимать, если в этом году мы ведем переговоры, инвесторы начнут строить в лучшем случае через год, а дорога будет через два-три года".

Министр также отметил, что сейчас ведется работа над новым законопроектом и он должен быть представлен в парламенте в марте-апреле следующего года.

"Планировался на декабрь, но немножко не успевает и международная юридическая компания, которая взялась за его разработку. Это будет базой для концессионных дорог (построены за счет частных инвесторов - ред.). Концессионные дороги возможны только параллельно существующим государственным бесплатным дорогам", - подчеркнул Омелян.

Ранее сообщалось, что первые концессионные дороги могут появиться в Украине в 2017 2018 годах будут строиться как альтернатива уже существующим автодорогам.

Как сообщалось, новый глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак заявил, что готов работать максимально эффективно для кардинального улучшения состояния дорог в Украине, но для этого необходимо время.

Подробнее о работе Государственного агентства автомобильных дорог Украины читайте в статье ""Укравтодор": перезагрузка" Андрея Вадатурского в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".