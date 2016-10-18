Олланд ждет наплыв инвестиций во Францию после Brexit

По мнению французского президента, его страна станет порталом на единый рынок Европы.

Олланд хочет, чтобы Британия вышла из ЕС, ощутила последствия.

Президент Франции Франсуа Олланд убежден, что его страна станет еще более привлекательной для иностранных инвесторов после того, как Великобритания окончательно покинет Евросоюз и единый европейский рынок.

Как сообщает Reuters, об этом он сказал после того, как американская компания FedEx Corp объявила о намерении инвестировать во Франции 1,4 миллиарда евро.

"Речь идет не о том, чтобы отобрать то, что когда-то было у британцев. Но поскольку они сделали такой выбор, они должны жить с последствиями, а мы, Франция, должны стать точкой доступа к европейскому рынку", - сказал Олланд.

Ранее Олланд высказывался за "жесткий" Brexit для Британии. По мнению французского президента, ЕС должен сохранять твердость своей позиции по отношению к выходу Британии, иначе сами принципы Евросоюза будут поставлены под сомнение.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что собирается завершить процесс выхода Великобритании из ЕС до 2019 года. Об этом она сказала во время своей первой наиболее обстоятельной речи о Brexit, добавив, что королевство станет "полностью независимым и суверенным" государством. Таким образом, председатель правительства намекнула, что она собирается расторгнуть связи с единым европейским рынком.

Тем временем, министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис сказал, что в Лондоне рассчитывают сохранить торговые связи с ЕС после Brexit.