Около половины украинцев работают в тени – глава ГФС

В Украине должны платить налоги с зарплат около 20 млн человек. Но в реальности цифра в два раза меньше.

Стало известно, сколько украинцев работает в тени Андрей Товстыженко, ZN.UA

В 2016 году около 10,5 млн граждан Украины получали заработную плату и уплачивали с нее налог на доходы физических лиц и единый социальный взнос, сообщил глава Государственной фискальной службы (ГФС)

"Во всех соседних странах, особенно в странах ЕС, в среднем (уплачивают налоги и ЕСВ) это около половины населения. То есть, в Украине мы должны были бы иметь примерно до 20 млн реально работающих людей и тех, кто платит налоги", – сказал он на селекторном совещании в Киеве.

Насиров добавил, что из этих 10,5 млн 30-40% получали минимальную зарплату на уровне 2016 года – 1600 грн в месяц.

"Это крайне недопустимо. Еще хуже, когда руководители ставили себе минимальную зарплату – это нереально, нечестно, не отвечает действительности", - заявил глава ГФС.

По данным опроса Центра Разумкова, в конце ноября почти все украинцы (94,0%) слышали о планах правительства с 1 января 2017 года повысить минимальную зарплату в Украине до 3200 грн в месяц. Относительное большинство опрошенных (44,1%) считают, что повышение минимальной зарплаты до 3200 грн в месяц не повлияет на их материальное положение. Треть респондентов (33,9%) ожидают, что повышение минимальной зарплаты повлияет на их материальное положение положительно, а 13,1% – что отрицательно. 8,9% опрошенных затруднились с ответом.