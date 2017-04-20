Оккупанты в Крыму хотят выставить на продажу 11 санаториев

По словам "властей" полуострова, данным предложением уже активно интересуются потенциальные инвесторы.

В Крыму ищут покупателей для "отжатой" недвижимости

Оккупационные "власти"планируют до конца года продать 11 санаториев, находящихся в "государственной собственности республики", сообщает " ТАСС " со ссылкой на "министра экономического развития Крыма" Александра Мельникова.

"Мы не завтра выходим на рынок и не завтра их продаем, но в течение года - это наша задача. Мы находимся в самой начальной стадии - стадии показа", - заявил он.

По словам "министра", продажа санаториев является одной из наиболее приоритетных задач для оккупированного полуострова.

"С точки зрения приоритетов для нас это продажа санаториев. Цена должна устроить республику, потому что по бросовым ценам мы не собираемся продавать, но она должна устроить и инвестора. Вот нащупывание этого баланса - процесс, который займет весь летний сезон", - пояснил Мельников.

Он также сообщил журналистам о якобы большом спросе на крымскую недвижимость.

"Динамика общения с инвесторами показывает, что интерес все больше и больше, потому что санатории как отдельные объекты в Крыму не позиционировались до сих пор на рынке. Число людей, которые их смотрят, увеличивается из недели в неделю", - похвалился глава "Минэкономразвития"

Ранее Мельников сообщал, что крымские "власти" совместно с "Корпорацией развития Крыма" рассчитывают найти инвесторов для 11 санаториев: "Прибоя", "Солнечного", "Пионера", "Юности", "Ай-Тодора", "Алупки", "Родины", "Республиканского противотуберкулезного санатория имени Семашко", "Предгорного", "Противотуберкулезного санатория имени Чехова" и "Противотуберкулезного санатория "Красный маяк"".

"Это решение - начало подготовки этих 11 санаториев к реализации либо инвестиционных проектов в той или иной форме, либо по сути к приватизации и вхождению в рынок", - пояснил крымский "чиновник".

Он также не исключил, что основная часть имущественных комплексов будет продана на конкурсной основе.

Напомним, ранее "глава совета министров" аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил о намерении выставить на продажу 100% "Дома шампанских вин "Новый Свет"". По мнению Аксенова, завод нуждается в модернизации.

Валентина Самар в своей статье "Темник" для власти" для еженедельника "Зеркало недели. Украина" писала, что ряд крупных украинских бизнесменов намерены продать свои активы, находящиеся на территории Крымского полуострова. Поскольку предприятия столкнулись со сложностями с доставкой сырья и экспортом готовой продукции.