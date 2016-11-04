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Официальный курс гривни упал до 25,59 грн/доллар

4 ноября в 09:20

Доллар подорожал на 4 копейки.

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Гривна снизилась
ukrpohliad.org
Нацбанк Украины установил официальный курс гривни к доллару на пятницу,  4 ноября, на уровне 25,5948 грн/$, снизив его на 4 копейки по сравнению с предыдущим рабочим днем ( 25,5586 грн/$ в четверг, 3 ноября).

Курс евро установлен на уровне 28,3181 грн/евро (3 ноября -  28,3573 грн), 10 рублей – 4,0304 грн/рубль (3 ноября -  4,0303 грн).

Напомним, Национальный банк Украины считает нормальным колебания курса в среднесрочной перспективе в диапазоне 10-20%, сказал директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук.

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Исторический минимум официальной гривни на уровне 30,0101 грн/$ был зафиксирован 26 февраля 2015 года.

При этом курс гривни прямо зависит от мировых цен на сырье. У Украины нет ни одного массового ликвидного финансового актива, кроме твердой иностранной валюты.

Подробнее о курсе гривни читайте в статье Сергея Кораблина "Курсовая лихорадка: пауза между рецидивами"  в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги курс гривна доллар Нацбанк
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