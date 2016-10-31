Официальный курс гривни укрепился до 25,49 грн/доллар

Национальная валюта последний месяц стабильно дорожает к доллару.

Гривна стабильно укрепляется к доллару Андрей Товстыженко, ZN.UA

25,4959

г

рн/$, укрепив его на 4 копейки по сравнению с предыдущим рабочим днем ( 25,5327

грн/$ в пятницу, 28 октября).

установил официальный курс гривни к доллару на понедельник, 31 октября, на уровне

Курс евро установлен на уровне 27,8466 грн/евро (28 октября - 27,8996 грн), 10 рублей – 4,0532 грн/рубль (28 октября - 4,0503 грн).

Напомним, Национальный банк Украины считает нормальным колебания курса в среднесрочной перспективе в диапазоне 10-20%, сказал директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук.

Исторический минимум официальной гривни на уровне 30,0101 грн/$ был зафиксирован 26 февраля 2015 года.

При этом курс гривни прямо зависит от мировых цен на сырье. У Украины нет ни одного массового ликвидного финансового актива, кроме твердой иностранной валюты.

Подробнее о курсе гривни читайте в статье Сергея Кораблина "Курсовая лихорадка: пауза между рецидивами" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".