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Официальный курс гривни укрепился до 25,49 грн/доллар

31 октября в 09:25

Национальная валюта последний месяц стабильно дорожает к доллару.

гривня
Гривна стабильно укрепляется к доллару
Андрей Товстыженко, ZN.UA
Нацбанк Украины установил официальный курс гривни к доллару на понедельник, 31 октября, на уровне 25,4959 грн/$, укрепив его на 4 копейки по сравнению с предыдущим рабочим днем ( 25,5327 грн/$ в пятницу, 28 октября).

Курс евро установлен на уровне 27,8466 грн/евро (28 октября -  27,8996 грн), 10 рублей – 4,0532 грн/рубль (28 октября - 4,0503 грн).

Напомним, Национальный банк Украины считает нормальным колебания курса в среднесрочной перспективе в диапазоне 10-20%, сказал директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук.

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Исторический минимум официальной гривни на уровне 30,0101 грн/$ был зафиксирован 26 февраля 2015 года.

При этом курс гривни прямо зависит от мировых цен на сырье. У Украины нет ни одного массового ликвидного финансового актива, кроме твердой иностранной валюты.

Подробнее о курсе гривни читайте в статье Сергея Кораблина "Курсовая лихорадка: пауза между рецидивами"  в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги курс гривна Украина Нацбанк доллар валюта
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