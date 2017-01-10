Топ Новости
<
>

Официальный курс гривни после праздников снова упал ниже 27 грн/доллар

10 января в 07:00

Доллар подорожал сразу на 73 копейки.

гривня гривна курс
НБУ значительно обвалил официальный курс гривни
rossandhelen / Depositphotos
Нацбанк Украины установил официальный курс гривни к доллару на вторник, 10 января, на уровне 27,0209 грн/$, таким образом снизив его на 73 копейки по сравнению с предыдущим рабочим днем (26,2867 грн/$ в пятницу, 6 января).

Курс евро установлен на уровне 28,6124 грн/евро (6 января - 27,6036 грн), 10 рублей – 4,3337 грн/рубль (6 января - 4,4329 грн).

Глава НБУ Валерия Гонтарева считает реалистичным в 2017 году курс гривни 27,2 грн/доллар. "Курс, заложенный в бюджет, абсолютно реалистичный. Все эти цифры уже обсуждались с международными экспертами, и мы считаем, что это абсолютно реалистичные цифры", - сказала она.

Гонтарева допустила, что курс гривны может и не достичь показателя 27 грн/доллар. "Это возможно и зависит от состояния нашего платежного баланса. Курс - это зеркало происходящего в экономике. Сегодня страна видит, что мы живем со стабильной макроэкономической ситуацией", - добавила глава НБУ.

Читайте также: Курс гривни на межбанке снова упал до 27 грн/доллар

Исторический минимум официальной гривни на уровне 30,0101 грн/$ был зафиксирован 26 февраля 2015 года.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги курс гривна Нацбанк Гонтарева доллар копейка
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 27.02
EUR 28.61
Последние новости