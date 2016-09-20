Однопартиец Филатова получит от горсовета Днепра 120 млн грн на ремонт дорог

Тендер на ремонт дорожного полотна выиграла компания, против которой было открыто два уголовных производства относительно присвоения бюджетных средств.

120 млн грн на ремонт дороги в Днепре однопартийцу Филатова kievcity.gov.ua

Департамент благоустройства и инфраструктуры Днепропетровского городского совета по результатам тендера заказал ООО "Украинско-польское предприятие с иностранными инвестициями "УПС" текущий ремонт автодорог на 120 миллионов гривень, сообщает "Наші гроші".

"УПС" принадлежит сыну экс-начальника ГП "Днепропетровский облавтодор" Тарасу Палию, депутату Днепропетровского областного совета от партии "УКРОП" Владиславу Бородину и латвийской компании "Fuel Systems, SIA" Оксаны Захаровой.

В 2014 году на Тараса Палия было открыто два уголовных производства относительно присвоения бюджетных средств на ремонт дорог фирмой "УПС". В прошлом году оба дела закрыли.

По данным "Центра противодействия коррупции", департамент благоустройства уволил секретаря тендерного комитета Наталью Иванюшенко после того, как Государственная аудиторская служба выявила нарушения при заключении соглашения на 27 млн грн между горсоветом и "УПС". Кроме того, летом горсовет сообщил, что заключит мировое соглашение о выплате "УПС" 109 миллионов долга за строительство дороги.

Единственным допущенным конкурентом на тендере было ООО "Дорбуд".

Более дорогую заявку ООО "Весташляхбуд" отклонили за просроченную выдержку из ЕГР и финансовую отчетность за половину 2016 года, а не за 2015 год. ООО "Актив Стальстрой" предлагал более низкую цену на 30% . Фирму не допустили из-за отсутствия опыта, расчета стоимости услуг, а также материально-технической базы и работников соответствующей квалификации.

Напомним, в июле департамент заказал фирме текущий ремонт дорог за 75 миллионов.

Основателем "Дорбуду", как и ДИП "Днепродор", является польское ООО "ПУС" ("PUS"), которое до 2006 года было совладельцем вышеупомянутой фирмы "УПС".

Конечным бенефициаром "ПУС" поляк Филипп Ежи Станислав. Ранее его партнером был Александр Полтавец из Днепра, который владеет ООО "Туристическая фирма "Энигма Тревел" с Александром и Викторией Давиденко, Александром Гаркушей, Виталием Бабенко и международной ассоциацией ветеранов специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью "Центр".

Относительно Александра Григорьевича Гаркуши, то человек с такими именем является помощником нардепа Андрея Немировского (избрался от "Самопомощи", ныне – "Блок Петра Порошенко").

Напомним, что президент Порошенко назвал дорожное строительство одним из приоритетов бюджета на ближайшие годы.