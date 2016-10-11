Одесский припортовый завод снова попытаются продать в начале декабря

Повторную попытку приватизировать крупное химическое предприятие перенесли с ноября на декабрь. Стартовая цена пока неизвестна.

ОПЗ снова готовят к продаже odessa-life.od.ua

Фонд государственного имущества Украины планирует провести конкурс по продаже Одесского припортового завода в начале декабря, сообщил глава ФГИ Игорь Билоус.

"Мы готовим конкурсную комиссию на конец этой недели и подаем документы в Кабинет министров на следующей неделе. В первой декаде декабря продаем ОПЗ", - сказал он.

Билоус также подтвердил наличие заинтересованности иностранных инвесторов в покупке завода.

Как известно, ФГИ не смог продать Одесский припортовый завод 18 июля, поскольку ни одна компания не подала заявку для участия в конкурсе со стартовой ценой в 527 млн долларов.

В сентябре глава Фонда госимущества Игорь Билоус предложил снизить стартовую Одесского припортового завода на аукционе в три с половиной раза - до 150 млн долларов.

Подробнее о продаже ОПЗ читайте в статье Константина Авдеенко Одесский припортовый: продать или "сплавить"? в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".