Одесский припортовый завод может возобновить работу с 1 октября

Запуск ОПЗ позволит погасить долги предприятия, кроме задолженности перед Фирташем.

ОПЗ может возобновить работу в следующем месяце timer.od.ua

ПАО "Одесский припортовый завод", остановленный 11 августа, может частично возобновить производство с 1 октября.

"ОПЗ может быть запущен с 1 октября. Как минимум половину мощностей планируем запустить. Есть решения КМУ поставлять газ предприятию с отсрочкой платежа. Это как раз не обходимо, чтобы произошел его запуск. Если мы запустим завод с 1 октября, на момент передачи акций ОПЗ сможет рассчитаться с большей частью долгов, кроме тех, которые есть перед господином Фирташем", - сообщил глава Фонда государственного имущества Игорь Билоус на заседании специальной контрольной комиссии Верховной рады Украины по вопросам приватизации, сообщает 112.ua.

Как сообщалось, долг ОПЗ составляет около 380 млн долларов, в том числе 281 млн долларов – Дмитрию Фирташу.

Накануне Билоус сообщил, что перед предполагаемым повторным аукционом покупкой ОПЗ заинтересовались 4 потенциальных инвестора.

Ранее Билоус предложил снизить стартовую цену ОПЗ до 150 млн долларов. При этом глава ФГИ что скорее всего цена будет определена Кабмином в размере до 260 млн долларов, так как это максимальная оценка акционерной стоимости ОПЗ без текущих долгов.

На предыдущий аукцион завод выставлялся с ценой около 527 млн долларов (13,175 млрд грн).

Как известно, ФГИ не смог продать Одесский припортовый завод на конкурсе 18 июля, поскольку ни одна компания не подала заявку для участия.

В конце мая руководство МВФ и ЕБРР посоветовало снизить стартовую цену продажи Одесского припортового завода.

Конкурс по продаже Одесского припортового завода уже проходил в сентябре 2009 года. Его выиграла связанная с Игорем Коломойским компания "Нортима", предложив сумму в 5 миллиардов гривень (около $ 600 млн). Однако украинские власти отменили его итоги, посчитав цену заниженной и обвинив участников конкурса в сговоре.

Одесский припортовый завод расположен в городе Южный Одесской области. Это второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

Подробнее о продаже ОПЗ читайте в статье Константина Авдеенко Одесский припортовый: продать или "сплавить"? в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".