Одесский припортовый попробуют продать до 7 января, снизив стартовую цену в 2,5 раза

Правительство продлило срок приватизации Одесского припортового завода и снизило стартовую цену до 200 млн долларов.
"Базовые условия участия намного лучше, чем были в мае", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.
По решению правительства, стартовая цена ОПЗ снижена до 5,160 млрд грн, срок приватизации продлен до 7 января 2017 года.
Как известно, ФГИ не смог продать Одесский припортовый завод 18 июля, поскольку ни одна компания не подала заявку для участия в конкурсе со стартовой ценой 13,175 млрд грн (525 млн долларов).
В конце мая руководство МВФ и ЕБРР посоветовало снизить стартовую цену продажи Одесского припортового завода.
Подробнее о продаже ОПЗ читайте в статье Константина Авдеенко Одесский припортовый: продать или "сплавить"? в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".Интерфакс-Украина , ZN.UA ,