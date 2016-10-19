Одесский припортовый попробуют продать до 7 января, снизив стартовую цену в 2,5 раза

Правительство продлило срок приватизации Одесского припортового завода и снизило стартовую цену до 200 млн долларов.

Одесский припортовый хотят продать под Рождество за 200 млн долларов opz.odessa.net

Кабинет министров Украины утвердил условия проведения повторного конкурса по приватизации ПАО "Одесский припортовый завод".

"Базовые условия участия намного лучше, чем были в мае", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

По решению правительства, стартовая цена ОПЗ снижена до 5,160 млрд грн, срок приватизации продлен до 7 января 2017 года.

Как известно, ФГИ не смог продать Одесский припортовый завод 18 июля, поскольку ни одна компания не подала заявку для участия в конкурсе со стартовой ценой 13,175 млрд грн (525 млн долларов).

В конце мая руководство МВФ и ЕБРР посоветовало снизить стартовую цену продажи Одесского припортового завода.

Подробнее о продаже ОПЗ читайте в статье Константина Авдеенко Одесский припортовый: продать или "сплавить"? в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".