Обвинительный акт в отношении Переломы и Щурикова по делу ОПЗ направили в суд

Подозреваемые ознакомились с материалами следствия.

За нанесение госкомпании 200 млн грн. убытока Переломе и Щурикову грозит от 7 до 12 лет с конфискацией имущества timer.od.ua

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд обвинительный акт в отношении первого заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины"и первого заместителя председателя правления ОАО "Одесский припортовый завод" Николая Щурикова, сообщила пресс-служба НАБУ вечером в среду, 9 ноября.

Щурикова и Перелому обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах).

Если вина обвиняемых будет доказана, им может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Как сообщили в НАБУ, Перелома и Щуриков ознакомились с материалами следствия, которые вместе с обвинительным актом направлены в суд.

Как сообщалось, 26 октября НАБУ завершило досудебное расследование в отношении Переломы и Щурикова по делу ОПЗ.

14 июля руководитель САП Назар Холодницкий сообщил, что первый заместитель главы правления НАК "Нафтогаз Украины" – председатель набсовета Одесского припортового завода Сергей Перелома и замдиректора ОПЗ Николай Щуриков задержаны по делу о растрате средств предприятия.

Руководитель САП рассказал, что через компанию "Энергоальянс" была осуществлена закупка природного газа на сумму 250 млн грн по необоснованно завышенным ценам относительно среднерыночных. "С целью реализации указанного умысла Перелома вступил в сговор с первым заместителем директора ОПЗ Щуриковым. В период с мая по декабрь 2015 года указанные лица растратили имущество, а именно, денежные средства ОПЗ путем злоупотребления своим положением и подписанием договоров на поставку природного газа за заведомо завышенными ценами на сумму 205 млн 181 тыс. 133 грн", - сообщил Холодницкий.