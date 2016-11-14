Обвинительный акт в отношении директора ЗТМК направили в суд

В САП отметили "надлежащее процессуальное поведение" подозреваемого.

Директору Запорожского титаново-магниевого комбината Сиваку, которого связывают с Фирташем, грозит до 12 лет тюрьмы Славянск Деловой

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении директораВладимира Сивака. Руководителя предприятия подозревают в растрате средств предприятия в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением.

Глава САП Назар Холодницкий на своей странице в Facebook вечером в понедельник, 14 ноября, отметил "надлежащее процессуальное поведение" подозреваемого, который вышел на свободу 27 сентбря после внесения 492 миллионов гривень залога.

Холодницкий также указал на "отсутствие конструктивной позиции органа досудебного расследования (НАБУ, - Ред.) по возвращению активов ООО "ЗТМК" в государственную собственность, возмещения убытков в уголовном производстве, привлечение к уголовной ответственности конечного выгодоприобретателя (Дмитрий Фирташ, – Ред.) от преступных действий подозреваемого".

"САП принимает соответствующие меры представительства интересов государства в суде для возврата ЗТМК в собственность государства", – подытожил руководитель Антикорупционной прокуратуры.

Напомним, 23 сентября детективы НАБУ задержали директора ЗТМК в рамках расследования уголовного производства о растрате средств на сумму 492 млн гривень. Задержанному объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества в случае признания судом виновности.

ООО "ЗТМК" создано в 2013 году. Контрольный пакет акций принадлежит Фонду госимущества Украины (ФГИУ, владеет 51% акций), еще 49% принадлежат кипрской компании Tolexis Trading Limited (входит в группу Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа).

В апреле 2015 года госпакет в 51% акций ООО "ЗТМК" был передан в управление государственной "ОГХК" (Объединенная горно-химическая компания, изначально - ГП "Вольногорский государственный горно-металлургический комбинат"). ОГХК в свою очередь была создана в 2009 году. В нее входятВольногорский ГМК и Иршанский ГОК, мощности которых ранее также арендовал Фирташ.