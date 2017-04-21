Оборот розничной торговли Украины в I квартале вырос на 3,1% - Госстат

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Лидируют по росту розничного товарооборота Кировоградская, Киевская, Черниговская и Винницкая области.

Товарооборот розничной торговли немного подрос. demetrafresh.ru Товарооборот розничной торговли Украины в январе-марте 2017 года в сопоставимых ценах увеличился на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

По данным службы, в номинальном выражении розничный товарооборот в I квартале составил 164,68 млрд грн.

Согласно сообщению, наибольший рост розничного товарооборота зафиксирован в Кировоградской (на 7,6%), Киевской (на 7%), Черниговской и Винницкой (на 6,2%), Сумской (на 5,9%) областях и в Киеве (на 5,8%).

Лидерами по абсолютным показателям объема розничного товарооборота за отчетный период стали: г. Киев (32,5 млрд грн), Днепропетровская (15,3 млрд грн), Харьковская (13,7 млрд грн), Одесская (12,4 млрд грн), Киевской (на 10,8 млрд грн), Львовская (9,7 млрд грн) и Запорожская (7,1 млрд грн) области.

По данным статведомства, в Донецкой области розничный товарооборот увеличился на 4,5%, (до 5,129 млрд грн), Луганской области – уменьшился на 1,8%, (до 1,316 млрд грн, без учета зоны проведения АТО).

Госстат уточняет, что товарооборот предприятий розничной торговли в марте-2017 по сравнению с мартом-2016 увеличился на 8,8%, по сравнению с февралем-2017 г – увеличился на 16,1%, составив 43,649 млрд грн.

Оптовый товарооборот предприятий в январе-марте 2017 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года вырос на 1% - и составил 374,151 млрд грн.

Сообщалось, что товарооборот розничной торговли Украины в 2016 году в сопоставимых ценах увеличился на 4% по сравнению с 2015 годом, составив в номинальном выражении 1159,3 млрд грн.

В первом квартале 2016 года объем товарооборота между Украиной и США увеличился на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, составив 714 млн долларов.