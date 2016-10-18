Обнародован официальный текст меморандума с МВФ на украинском языке

Ранее текст был доступен только на английском.

Коллаж ZN.UA

Национальный банк Украины обнародовал письмо о намерениях и меморандум с МВФ (Международным валютным фондом) на украинском языке. Ранее текст был официально доступен только на английском языке.

Меморандум включает также письмо с подтверждением намерений Украины придерживаться программы сотрудничества с Фондом, подписанное президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом, главой Нацбанка Валерией Гонтаревой и министром финансов Александром Данилюком.

Напомним, что 15 сентября Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине очередного транша в рамках программы EFF на $ 1 млрд. Таким образом, на данный момент общая сумма выделенных средств составила около $ 7,62 млрд. В целом предполагается выделение около $ 17,25 млрд).

Экономические обозреватели ZN.UA Юлия Самаева и Юрий Сколотяный считают, что урезанный третий транш МВФ может стать для Украины последним, в том числе, из-за нереалистичного проекта государственного бюджета на 2017 год.

"В стране, где почти половина населения в той или иной форме является получателем социальных выплат государства, до сих пор нет достаточно ответственных политиков, способных открыто заявить о том, что украинскому бюджету это элементарно не по карману. И украинский бюджет не будет реалистичным до тех пор, пока его расходная часть будет формироваться, исходя из политических интересов, а не реальных возможностей", - отмечают авторы.

Подробнее о госбюджете и условиях МВФ читайте в статье Юлии Самаевой и Юрия Сколотяного "Печальные транше-бюджетные "торжества" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".