Объем обнаруженной в 2016 году в мире нефти является наименьшим за последние 65 лет

Компании пересматривают свои планы по разветке в связи с согласением ОПЕК о сокращени добычи.

Общая сумма расходов на разведку может вырасти до 40-45 миллиардов долларов в 2018 году

Нефтяные компании в 2016 году в ходе геологоразведки обнаружили лишь 3,7 миллиарда баррелей нефти, что на 14% меньше по сравнению с предыдущим годом. Это является минимальным показателем с 1952 года, сообщают аналитики консалтинговой фирмы Wood Mackenzie.

Данную динамику исследователи объясняют снижением расходов нефтяных компаний на разведку, что, в свою очередь, было вызвано падением стоимости "черного золота". С начала лета 2014 года к концу 2015 года цены на нефть обвалились более чем втрое — со 115 до 36 долларов за баррель марки Brent, а в 2016 году опускались ниже 30 долларов. Фундаментально спад эксперты объясняли высоким уровнем добычи в мире при замедлившемся спросе.

В конце ноября 2016 года страны ОПЕК договорилась о сокращении добычи нефти после года споров. С 1 января 2017 года они сократят добычу нефти на 1,2 млн баррелей в день - до 32,5 млн. При этом соглашение предполагает и участие стран, не входящих в картель. Оно рассчитано на полгода с возможностью продления еще на шесть месяцев.

Оптимизм, вызванный соглашением ОПЕК и других стран, привел к повышению цен на нефть, а также пересмотру компаниями своих планов по разведке. Общая сумма расходов на разведку может вырасти до 40-45 миллиардов долларов в 2018 году, если восстановление цен на нефть продолжится, отметил Летхем. Если расходы останутся на прежнем уровне, мир может уже к 2035 году столкнуться с дефицитом в поставках нефти в размере 4,5 миллионов баррелей в день.

В конце ноября в США открыли крупнейшее в стране нефтяное месторождение. В сланцевом бассейне Wolfcamp обнаружено порядка 20 миллиардов баррелей нефти, 450 миллионов кубометров природного газа и 1,6 миллиарда баррелей сжиженного природного газа.